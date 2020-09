L’organisation des marchés hebdomadaires du pays est réglée par des dispositions édictées par le Conseil National de Sécurité (CNS). Il est utile d’insister sur le fait que ce n’est pas l’autorité communale qui a imposé le nouveau mode de fonctionnement en place depuis juin dernier, mais le CNS.

La ville d'Andenne indique : "Nous rêverions aux côtés de chacun qu’il n’y ait plus la moindre restriction à la fréquentation du marché, mais la Ville ne peut agir que dans les limites de ses prérogatives et ne peut empiéter sur les compétences d’un niveau de pouvoir qui lui est supérieur. Dans ce contexte, les services communaux en charge de l’organisation du marché veillent à réduire au maximum les inconvénients qu’entraînent les nombreuses obligations imposées tant aux ambulants qu’aux visiteurs. C’est ainsi que pour le marché qui se tiendra Place des Tilleuls ce vendredi 11 septembre, les accès sur le marché ont été augmentés et il y aura désormais deux entrées et deux sorties au total : une située à l’avant de la place (près de l’établissement « L’ Inédit »), et une seconde située à l’arrière de la Place des Tilleuls, du côté de la rue Bertrand (voir plan en annexe). Par ailleurs, les couloirs latéraux seront supprimés ; incluant ainsi les terrasses Horeca de la place.

Lors du marché, les mesures générales du Conseil National de Sécurité restent bien entendu applicables : distanciation, sens de circulation unique, utilisation du gel hydroalcoolique, etc. Ces mesures prévoient également que les ambulants doivent porter le masque. A Andenne, le port du masque est également obligatoire pour les clients. Cette mesure est logique par rapport à l’obligation faite dans les commerces ainsi que pour la protection des ambulants.