Le samedi 14 mai prochain, le Centre d’Entraînement de Commandos de Marche-les-Dames et le 2 Bataillon de Commandos de Flawinne organisent, ensemble, une journée Portes Ouvertes à l’occasion du 75ème Anniversaire du Centre d’Entraînement de Commandos et du 80ème Anniversaire des Commandos. Celle-ci se tiendra au Centre d’Entraînement de Commandos, Quartier Roman (Rue Roi Chevalier 13, 5024 Marche-les-Dames) et Quartier Wartet (Rue aux Vallées, 5024 Marche-les-Dames), de 9 h à 18 h.Le but est de présenter aux jeunes certaines facettes du métier de Para-Commando afin de susciter d’éventuelles vocations. De nombreux stands dynamiques, mais également celui des Unités Spéciales de la Police Fédérale (DSU), ainsi que des démonstrations tactiques et techniques permettront aux visiteurs de découvrir et/ou tester leur audace sur différents parcours et obstacles. Nous leur garantissons des sensations aussi impressionnantes qu’inhabituelles.

Le Centre d’Entraînement de Commandos de Marche-les-Dames est devenu au fil des années un centre de compétence de réputation internationale pour le franchissement d’obstacles en milieu montagneux et amphibie. Il dispense aussi les formations suivantes au profit de la Défense : Close Combat, Premier de Cordée, Instructeur Commando, Survie, Camouflage et Sniping, mais également la Formation Militaire de Base et la Formation Spécialisée Para-Commando pour les Volontaires, Sous-Officiers et Officiers au profit des unités du Special Operations Regiment.

Le 2 Bataillon de Commandos de Flawinne est une des trois unités opérationnelles du Special Operations Regiment. Le bataillon compte environ 400 militaires. Il est prêt à être engagé en Belgique comme à l’étranger dans des délais très courts, dans des opérations de réaction rapide et dans des opérations spéciales avec des possibilités de mises en place par sauts en parachute. Les milieux complexes sont particulièrement propices à son utilisation : urbains, montagneux, humides et boisés et ce, dans une large palette de climats. Soldat d’élite, le commando a un esprit offensif et débrouillard, il est rompu au combat rapproché, aux activités nécessitant endurance, audace et force.