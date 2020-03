Une série de nouvelles mesures ont été prises alors que la première octogénaire namuroise est décédée des suites du coronavirus.

"Aucune de ces mesures visant à limiter nos libertés n’est prise avec gaieté de cœur", a commenté le bourgmestre de Namur Maxime Prévot alors qu’il annonçait les mesures strictes prisessuite aux impositions du conseil de sécurité. Ce jeudi, un collège exceptionnel s'est tenue en matinée, mais rien de neuf à l'horizon, il s'agissait surtout d'organiser et de rendre opérationnelles les mesures prises mercredi.

Funérailles. Les mariages ne peuvent déjà plus se passer qu’en présence des mariés et de deux témoins. "Désormais, seules 10 personnes au lieu de 20 pourront accompagner un défunt jusqu’à sa dernière demeure. Au sein des funérariums, seules 3 personnes de la famille du défunt pourront être à ses côtés dans le salon funéraire et les visites de recueillement et d’hommage ne pourront s’effectuer qu’une personne après l’autre", regrette Maxime Prévot.

Plaines de jeux. Elles sont interdites d’accès. Comme les machines d’outdoor fitness de certains quartiers. "Les personnes peuvent transiter par les parcs communaux, s’y balader, y faire un jogging, mais pas y stationner dans les pelouses en petits groupes, par exemple" .

Marchés. Celui du samedi à Namur, celui du jeudi à Jambes ainsi que tous les autres marchés sur le territoire communal sont suspendus. Ils ne sont autorisés que dans des villages où il n’y a pas de commerce alimentaire de proximité. Ce qui n’est pas le cas à Namur.

Centres d’esthétique. Précision : ils doivent désormais fermer. Contrairement à l’idée répandue, ils ne peuvent pas rester ouverts selon les mêmes modalités que les coiffeurs (sur rendez-vous, un client à la fois dans le salon).

Conseil communal. Celui du 31 mars est finalement annulé. Il ne se tiendra ni physiquement, ni virtuellement. Le gouvernement wallon, ayant reçu les pouvoirs spéciaux hier, s’apprête à créer une sorte de régime de pouvoirs spéciaux à l’échelle communale. Le collège aura provisoirement les pleins pouvoirs.

Déplacements. Comme en extérieur, pas question de compter plus de 2 personnes dans un véhicule. Le règlement général de police sera revu pour pouvoir infliger des sanctions administratives communales pour les cas de non-respect des mesures afin de freiner les dégâts du virus et protéger la santé d’un maximum de personnes.