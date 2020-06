En participant à L'Amour est dans le pré, l'horticulteur cherche une compagne tant dans la vie privée que dans le boulot.

Eric, 49 ans, est horticulteur à Maredsous. "C’est sans relâche qu’Eric prend soin de ses fleurs mais aussi de sa fille Laura. Ce travailleur dynamique et entier aimerait pouvoir partager sa passion pour les voyages avec l’élue de son cœur", voilà comment RTL-TVI résume son caractère. Nous l'avons un peu sondé sur ses espoirs et motivations.

Carolo d'origine, c'est le souvenir de vacances d'enfance dans le Namurois verdoyant qui lui a donné envie de se lancer dans les cultures et de s'installer dans notre belle province. "Je suis issu d'un milieu modeste. J'ai étudié l'horticulture puis je me suis lancé. Au début, je cultivais des légumes, mais ce n'était pas une activité rentable donc je me suis lancé dans les fleurs et les plantes aromatiques. Principalement pour le marché allemand, ce qui m'a permis de ne pas souffrir de la crise économique puisque là-bas, ils n'ont pas fermé les magasins. J'ai même eu une saison plus favorable que les autres années", témoigne-t-il.

Eric est célibataire et souffre de la solitude depuis trop longtemps à son goût. "C'est un soir, sans prévenir personne, que je me suis inscrit sur le site de RTL-TVI; Quand la production m'a rappelée, j'ai prévenu ma fille en se demandant comment elle réagirait. Ça a été et maintenant, elle m'encourage dans cette voie."

Il a une idée bien précise de la femme qui deviendra peut-être sa compagne. "J'aimerais quelqu'un qui soit dynamique comme moi, qui se lève tôt; pas forcément à 5h30 ou 6h comme moi, mais qui n'a pas besoin de grasses matinées jusqu'à 10h. J'ai aussi envie qu'elle puisse m'épauler dans mon travail, qu'on forme une équipe. Elle peut travailler à l'extérieur, mais j'ai envie de quelqu'un qui puisse s’investir à mes côtés dans le travail d'horticulture",se surprend-il à rêver.

Lien vers la présentation d'Eric: https://www.rtlplay.be/lamour-est-dans-le-pre-p_8287/eric-c_12627749

Les candidates qui veulent lui écrire peuvent envoyer leur courrier à amour@rtl.be ou RTL House 1030 Bruxelles en mentionnant qu'il s'adresse à Eric