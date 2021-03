À 23 ans seulement, Margaux Dubois doit déjà porter le statut d’être l’unique pompière d’Andenne.

Étudiante en cinquième année d’infirmière, ambulancière et pompière volontaire à Andenne (zone de Namur). À 23 ans, les journées de Margaux Dubois sont déjà bien remplies, et tout cela malgré la pandémie de Covid-19. Unique femme au sein de la zone de secours d’Andenne, la jeune femme vit sa féminité non pas comme une tare, mais plutôt comme une force.