Passionnée par les chevaux depuis sa plus tendre enfance, Margot Godeau a décidé il y a quelques années de faire de sa passion son métier. Éducatrice de formation, cette jeune femme origine de Wanze a lancé en avril dernier Equi’Lien, une activité d’hippothérapie, en partenariat avec une asbl de Coutisse (Andenne) où son centre et ses chevaux sont hébergés. "J’ai voulu lier ma passion pour les animaux (NDLR : elle est cavalière depuis 25 ans) à mon métier d’éducatrice", nous confie-t-elle.

Il y a trois ans, elle s’est lancée dans une formation en hippothérapie à la ferme équestre de Louvain la Neuve, qu’elle a récemment terminée. "J’ai commencé mon activité avec le souhait de vouloir amener l’hippothérapie au sein des institutions car certaines personnes, comme en maisons de repos, sont parfois isolées."

Margot a pour cela fait l’acquisition de Mandoline, une ponette de 70cm au garrot. "Je m’étais toujours dit que pour mes 30 ans, je m’achèterais un cheval. Après réflexion, je suis partie sur quelque chose de plus petit par facilité pour les déplacements. J’ai eu un coup de cœur pour elle. J’ai dû la désensibiliser un peu aux bruits de cannes, de chaises roulantes, d’ascenseurs ou encore aux gestes brusques."

Au fil de ses premières visites, l’hippothérapeute a rapidement constaté qu’un second cheval serait nécessaire. "Mandoline était parfois fatiguée. J’ai craqué pour Lee, une jument d’1m05 au garrot." Avec eux, Margot a déjà visité une trentaine d’institutions en quelques mois. "Les séances se font soit en groupe, soit individuellement dans les chambres."

Cette pratique aurait des vertus stimulantes chez les personnes qui en bénéficient. "Le contact avec le cheval permet par exemple aux personnes de mieux communiquer. Certaines disent au cheval ce qu’elles n’osent pas dire aux soignants, d’autres se remémorent des souvenirs, etc. Cela les mobilise et sociabilise également en leur donnant envie de sortir de leur lit, voire de leur chambre et de se livrer."

Si Margot Godeau pratique actuellement l’hippothérapie en activité complémentaire, elle compte prochainement en faire son activité principale.