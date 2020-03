La ville de Namur affine certaines interdictions et limitations prises vendredi dernier

Le collège s'est à nouveau réuni ce mardi et communique une nouvelle série de recommandations et de

Contrairement aux messages diffusés en fin de semaine dernière :

• les activités de coiffeur et de services de soins esthétiques doivent être également fermées le weekend. En semaine, elles peuvent rester ouvertes mais uniquement sur rendez-vous ;

• s’agissant des mariages civils, la Ville de Namur va renforcer ses mesures de prévention. Si le couple ne souhaite pas reporter sa célébration, seuls les mariés et deux témoins seront admis, en sus de l’agent communal et de l’Officier de l’Etat civil. Rien ne change à ce stade pour les funérailles (20 personnes maximum) ;

"Les mesures prises par le Fédéral doivent être respectées à la lettre, mais dans l’esprit aussi. Il est donc interdit d’ouvrir son commerce non alimentaire le weekend (y compris carwashs et auto-écoles), même en improvisant des mécanismes de « drive-in » (genre service par la fenêtre du commerce) ou des rendez-vous individuels dans ces commerces (exemple : une bijouterie recevant sur rdv). Les activités de chef à domicile sont aussi interdites, dès lors qu’elles sont à contre-courant de la volonté d’éviter les contacts en groupe, même en petit groupe.

La Ville rappelle et insiste sur le fait que tout rassemblement, même en extérieur, même en cercle familial, est proscrit. Il est tentant, en cette période où les enfants et adolescents sont contraints de rester chez eux, de vouloir inviter des amis, copains et copines à son domicile pour que le temps semble moins long, mais il est vivement recommandé de ne pas le faire pour éviter la propagation du virus. Les activités sportives ou ludique en extérieur, même en petit groupe, sont également proscrites (ex. : sorties vélo de cyclo-randonneurs, jogging en groupe, plaines de jeux dans les parcs, espaces multisports dans les quartiers…).