Il s'agit des PME Brunet (Marienbourg), Dalis Pit Covers (Erpent), FytoFend (Isnes), Level Studios Architectes & Associés (Namur) et Solidfog Technologies (Ciney).

La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) France Belgique-Wallonie décernera, le 20 mars prochain, la Marianne de cristal à une entreprise wallonne ayant particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France.

Huit petites et moyennes entreprises en Wallonie ont été sélectionnées pour cette 25e édition, précise Alain Laroche, président de la CCI France Belgique-Wallonie. Parmi elles, cinq viennent de la province de Namur. Il s'agit des entreprises Brunet (maisons, charpentes et carport en bois à Marienbourg), Dalis Pit Covers (sécurisation et aménagement de fosse d'inspection pour véhicules lourds à Erpent), FytoFend (protection des végétaux par éliciteurs, alternative aux pesticides, aux Isnes), Level Studios Architectes & Associés (bureau d'architectes spécialisé en modélisation 3D à Namur) et Solidfog Technologies (désinfection des surfaces par voie aérienne à Ciney).

Un jury composé de personnalités du monde économique franco-wallon s'est réuni mardi pour examiner les candidatures sur base de différents critères. Un huissier devra ensuite totaliser les points de chacune et placer le nom de la gagnante sous enveloppe scellée. Le nom de l'entreprise lauréate sera dévoilé lors de la soirée du 20 mars.

En 2019, la Marianne de cristal a été décernée à la société flémalloise Any-Shape, qui fournit des impressions 3D à l'industrie. Un autre prix, le Mérite de cristal, sera également remis à l'une des entreprises. La Marianne de cristal est un prix économique décerné depuis 1995 à une entreprise wallonne employant de 5 à 250 personnes et qui a particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France. "La Marianne, pour un Français, c'est parlant. Sachant que la Belgique est le deuxième client de la France à l'importation et à l'exportation, il s'agit d'une superbe carte de visite pour le gagnant", souligne Alain Laroche.