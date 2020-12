Le Prix de la Femme francophone, choisie parmi des centaines de candidates, a pour objectif d’honorer l’action de femmes appartenant au réseau des villes membres de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Le Prix 2020 célèbre les femmes engagées dans un projet numérique présentant une initiative innovante dans le secteur de la culture.



La Bruxelloise Marie du Chastel développe les projets de l’association KIKK à Namur, en Belgique. Elle est la curatrice du KIKK festival et du Pavillon, un festival international et un lieu permanent qui explorent les liens entre art, science, technologie et société à travers des conférences, une exposition de projets technologiques de startups et un parcours d'art numérique en dialogue avec l’espace urbain dans une vingtaine de lieux atypiques de la ville.



Depuis 2 ans, Marie développe le projet AfriKIKK au sein du festival, un projet de mise en valeur de la créativité numérique de l’Afrique, des pays du Maghreb, et de leurs diasporas.



Elle développe, également, la plateforme de production et diffusion artistique de l’association et prend part au programme d’animation du TRAKK, le hub créatif et Fab Lab de Namur co-fondé par le KIKK.





La lauréate bénéficiera d’un parcours original d’une année durant laquelle elle aura le choix entre des formations adaptées, des rencontres thématiques, la participation à des événements ou à des séminaires organisés par des réseaux diversifiés de décideurs économiques. Ainsi, pourra-t-elle renforcer ses capacités personnelles, professionnelles et citoyennes, lui permettant, à l’issue de ce parcours, de mettre les compétences et l’influence acquises au service du développement de son territoire de vie et d’action.