Dans le magasin d’électroménager Bruyr à Sambreville, on termine la mise en place pour les soldes. Pas de grandes affiches aux murs annonçant des remises importantes. On a plutôt tablé sur les traditionnels folders distribués dans les boîtes aux lettres de la région.

Marine, la patronne des lieux, est souriante et se dit malgré tout d’attaque pour le début de ces soldes : "C’est difficile, parce que ça change nos habitudes. D’ordinaire, janvier et juillet sont nos mois les plus importants. Les soldes, traditionnellement, se passent en juillet mais on a déjà fait des summer deals et autres actions promotionnelles, comme tout le monde. Ce samedi, ce sont les vraies soldes qui débutent. On verra comment les clients vont réagir. Je n’ai pas une boule de cristal pour prévoir."

(...)