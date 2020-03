A côté des restos et snacks qui font appel à Deliveroo et Uber Eats, Fresheo propose des plats sains à réchauffer

Dix jours de confinement, davantage pour certains groupes à risques ou infectés placés en quarantaine. Les repas de la maison commencent peut-être à peser à ceux qui aiment manger à l'extérieur. Voici ce qu'il est possible de se faire livrer sans mettre un pied dehors. Le tout avec des garanties d'hygiène renforcées en cette période de crise sanitaire.

UberEats poursuit son offre avec un nombre limité de prestataires tandis que Deliveroo démarre doucement sur Namur avec une poignée de restos là un une vingtaine était annoncée. n'empêche, cela peut dépanner ceux qui ne sont pas réfractaires aux conditions de travail des livreurs à vélo dans de genre de modèle.

Fresheo, les plats sains du jeune Namurois Marvin

Le concept est simple. Vous réservez vos plats avant le jeudi, ils vous sont livrés le week-end. Il suffit ensuite de les réchauffer mettre 4 minutes au micro-onde. Les portions sont individuelles et adaptable à votre appétit: de Fitness à la Sportive. Les plats sont conçus par un jeune chef namurois et livrés dans des barquettes 100% recyclable et eco-responsable. En partenariat avec la boucherie namuroise Valfrais. Première commande à -20% avec le code FRESH20.

© Fresheo

Les pizzas

Les fans de pizzas américaines seront servis avec Pizza Hut sur toutes les plateformes de livraison tandis que les amateurs de pizzas plus méridionales trouveront les offres de Pizza Pronto, Pizza Mania, Pasta Di Sandro, Pizza Don Camillo, la Citadella et La Pizzeria via Uber Eats. Certains proposent aussi divers choix de salades et de pâtes.

© Don Camillo

Les burgers

Les burgers créées par Carl Gillain pour Charles and the fries sont disponibles ainsi que ses "frites gastronomiques". Les amateurs de burgers seront servis avec l'offre multiple de Paul's Boutique. Uber Eats et/ou Deliveroo. Accessoirement, l'un ou l'autre burger est proposé par Best Fried Chicken et Station Grill sur les mêmes plateformes.

© Paul's Boutique

La cuisine asiatique

En matière de sushi: Makimono et Sushi Box livrent toujours tandis que les restaurants de la place du marché aux légumes (place du vieux) Chez Riz et Bao Bao proposent toute leur carte ou presque: entrées vapeur ou frites, potages, plats en sauce avec riz, nouilles sautées...

© Chez Riz

La cuisine orientale

Le petit nouveau de la rue de Bruxelles, My Chams, propose ses spécialités libanaises, mezzes végétariens ou carnés, pains roulés et grillades à domicile. City Grill offre un large choix de tajines, mais aussi de grillades, couscous et durums. Les adeptes d'assiettes et de pitas classiques feront appel à Pitta Impérial

© My Chams

Sandwiches et cie

En matière de tacos, paninis, sandwiches chauds ou froids, la carte du Central s'oriente côté tex mex tandis que la boulangerie Tilman propose des sandwiches classiques ou traditionnels dans du bon pain maison. Original: il est possible de commander des viennoiseries et pains par le même canal (Uber Eats)