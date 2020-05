Certains commerces les conseillent, d’autres les imposent avant d’entrer dans la boutique.

La Ville de Namur craignait une forte affluence dès la réouverture possible de tous les commerces sauf les ambulants, ce lundi. Il n’en a rien été. Ni dans de grandes enseignes décentrées comme Decathlon où les clients étaient relativement nombreux sans file interminable. Ni dans les boutiques du centre-ville.

"L’affluence est peut-être simplement différée en raison de la crainte d’un effet de foule comme ça a été le cas avec les magasins de bricolage précédemment", commente le bourgmestre Maxime Prévot dont la fenêtre donne sur la rue de fer. "C’est positif pour l’aspect sanitaire même si les commerçants espéraient peut-être davantage de monde."

Les vendeurs, eux, ne sont pas mécontents de voir les clients arriver au compte-gouttes. Tous ont dû mettre en place un dispositif de sécurité tout neuf - certains n’ont d’ailleurs pas encore rouvert, car ils s’organisent - et sont ravis de le roder en attendant une éventuelle foule .

"Il ne faut pas oublier qu’on est lundi, les gens recommencent peut-être à travailler. La météo n’est pas idéale, car il fait très venteux. On s’attend à voir plus de monde mercredi et samedi", explique Kevin, qui briefe les clients à l’entrée de JD Sports.µ

"Ici, le port du masque est obligatoire. On en donne à ceux qui n’en ont pas. On les récupère à la sortie pour les renvoyer à l’entrepôt. Et on impose une noisette de gel pour se désinfecter les mains." Histoire que le virus ait le moins de chance possible d’arriver sur les vêtements et articles en vente.

D’autres boutiques conseillent le masque et presque toutes proposent du désinfectant à l’entrée, en libre-service ou non. Certaines demandent aux clients d’attendre à l’entrée que l’on vienne les chercher comme The Body Shop.

Un constat s’impose quelle que soit la manière : tous les commerçants semblent rigoureux et hyperorganisés tandis que les stewards urbains distribuent les masques promis par la Ville.

Quelques boutiques organisent des parcours à sens unique comme Ramdam qui a fixé des horaires pour que le flux de personnes qui revendent ne croise pas celui de ceux qui achètent.

Au magasin de prêt-à-porter Scrupull’s, les vêtements sont passés à la centrale vapeur (200 degrés) après chaque essayage et les chaussures reçoivent un pschitt de désinfectant. Voilà qui rassure les clients qui préfèrent parfois appeler d’abord pour ne pas croiser trop de monde.