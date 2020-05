Le bourgmestre de Namur demande un peu de patience et de compréhension aux citoyens namurois qui se montrent parfois impatients et agressifs.

"Nous comprenons l’impatience de chacun à être équipé au plus vite. Pour autant, l’impatience ou la contrariété de certains ne peut pas justifier les propos agressifs et régulièrement insultants que certaines personnes déversent au téléphone sur nos collaborateurs et collaboratrices, par ce que ces personnes voudraient – que dis-je ? – exigent un masque tout de suite pour elles. Le règne du 'moi, moi, moi' doit, en cette période de crise, laisser place à une approche des choses plus globale et solidaire. Que chacun garde donc son calme, fasse preuve de sang-froid et de compréhension, et de respect de ses interlocuteurs", a déclaré le bourgmestre de Namur Maxime Prévot en préambule aux détails de distribution des masques que la ville offrira à ses citoyens.

Une distribution qui n'est en rien une obligation, tient-il aussi à rappeler. "Il faut d’abord rappeler, une nouvelle fois, que les communes n’ont aucune obligation de procurer des masques aux citoyens. C’est normalement une responsabilité des autres niveaux de pouvoir, et particulièrement du Fédéral puisque chacun se souvient de l’engagement formulé par notre Première Ministre, Madame Wilmès, de procurer au moins un masque en tissu normé à chaque citoyen du pays. Néanmoins, comme le Fédéral n’est actuellement pas en capacité matérielle de fournir ces masques et les filtres qui ont été annoncés, la Ville de Namur estime qu’elle doit aussi jouer un rôle proactif pour donner l’occasion à sa population de s’équiper adéquatement avec des masques de qualité", a-t-il expliqué ce mercredi matin dans une conférence de presse retransmise sur Youtube et Facebook.

"Avant même que le Gouvernement fédéral ne passe sa commande de masques via l’OTAN, nous avions déjà décidé d’anticiper ce besoin de notre population et passé des marchés publics. En effet, si quelques milliers de masques vont pouvoir être réalisés par des couturières bénévoles témoignant d’une grande solidarité et générosité, ces mains bénévoles ne vont pas être capables de procurer 150.000 masques comme la Ville de Namur l’a souhaité. Le volume de masques, pour une grande ville comme la nôtre, est tellement important qu’il était indispensable de passer par des marchés publics. Et donc par des entreprises privées, qui produisent actuellement à des rythmes fous, mais qui sont aussi extrêmement sollicitées aux quatre coins du pays et du globe. Nous sommes donc aussi dépendants de leurs délais de livraison", a-t-il remis en contexte avant de rappeler les règles émises par le conseil national de sécurité.

"Le port du masque n’étant pas obligatoire, sauf dans un nombre très limité de cas, ce délai d’attente de quelques jours n’est pas problématique par rapport au respect des directives du Conseil national de sécurité. Néanmoins, nous comprenons l’impatience de chacun à être équipé au plus vite. Cependant, les Namurois ne doivent pas nécessairement attendre ces livraisons de la commune pour s’équiper de masques. Depuis plusieurs semaines, de nombreux masques en tissu circulent déjà grâce à des mains volontaires et courageuses, et des masques chirurgicaux sont à présent en vente en grande surface et, toujours, en pharmacie. A l’heure où je vous parle, nous n’avons toujours pas reçu d’information précise sur les délais endéans lesquels les masques promis par le Fédéral nous seront livrés, de même que les filtres. Face à cette inconnue, nous nous concentrons jusqu’à présent sur la distribution de nos propres masques", ce qui se déroulera à partir du 18 mai à travers une série de pharmacies, comme nous en détaillerons les conditions dans un article ultérieur.