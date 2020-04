Confection, indications relatives à l'usage, ...

Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur, planche sur le port du masque au moment du déconfinement.

Il explique : "La question du port de masques en tissu par le grand public en liaison avec la levée progressive des règles de confinement et la réouverture d’activités, aujourd’hui encore interdites, préoccupent de plus en plus à juste titre les autorités communales. Depuis plus d’un mois, j’ai été informé que, dans de nombreuses communes, des initiatives étaient prises pour encourager, voire susciter la production de masques en tissu. Je les ai soutenues en transmettant une fiche technique pour ce faire. Je salue le travail de toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour cela aux quatre coins de la province."

Le gouverneur va plus loin : "Dans le cadre d’un besoin à plus grande échelle, j’ai interrogé à nouveau ce lundi le centre de crise fédéral (NCCN) sur les possibilités et perspectives de production sous l’impulsion du Gouvernement. Je suis en attente de sa réponse. S’il s’avère qu’aucune « fabrique nationale » ne sera mise en place notre rôle de coordination s’orientera alors vers la rédaction d’un cahier des charges type pour les communes qui en auraient besoin. Dans la communication vers les citoyens, je veillerai à donner les indications relatives à l’usage qui pourra en être fait et les circonstances d’utilisation. En outre, il sera important que les masques soient prioritairement destinés aux citoyens qui se trouvent dans les situations où leur port sera indiqué ou recommandé. Ceci est essentiel pour l’efficacité, la lisibilité et la crédibilité des consignes qui seront données."