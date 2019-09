Les témoins de son traditionnel discours ont été accueillis par un comité d'accueil d'opposants à l'abattage des arbres au square Léopold

Un comité d'accueil calme, mais déterminé à manifester son opposition à l'abattage des arbres du square Léopold, s'était installé devant l'hôtel de ville alors qu'un des rendez-vous traditionnels des fêtes de Wallonie: l'apéritif offert par la ville tant à ses invités officiels qu'à ses citoyents et le discours du bourgmestre de Namur. Sur leurs panneaux, on pouvait notamment lire "Un Max pour le climat?".

Voici le discours dans son intégralité

"Il y a un an, à la même époque, nous nous trouvions à une encablure des élections communales. J’ignorais alors si le discours que je prononçais en ces circonstances allait être le dernier pour moi ou pas. Souvenez-vous, j’exhortais les Namurois et Namuroises à continuer à nous faire confiance en poussant la chansonnette, avec un talent tout relatif…

Si j’ai à nouveau le plaisir et l’insigne honneur de pouvoir partager avec vous ce moment officiel et convivial de nos Fêtes de Wallonie, derrière ce micro, c’est parce que, vous l’aurez compris, les Namurois et Namuroises m’ont renouvelé leur confiance et plus largement – et croyez bien que cela me réjouit tout autant – ils ont renouvelé leur soutien à notre équipe tripartite, qui s’est engagée dans un nouveau mandat de projets et de concrétisations pour notre population. Une fois encore, un tout grand merci.

Logiquement, la campagne électorale menée fut riche d’enseignements. Il y a des messages clairs qui ont été diffusés, partagés, débattus et finalement entendus. Je pense à la question de la gouvernance, que nombre de Namurois souhaiteraient plus participative. Je pense à la question de la transition écologique, qui conscientise sans cesse plus les citoyens et citoyennes et nous impose de penser nos décisions avec d’autres prismes. L’électeur a été clair à ce sujet, en octobre dernier comme en mai de cette année. Je pense encore à la question du développement de notre cœur de ville, de ses commerces, de ses contraintes de mobilité. Je pense enfin à la question du logement, et singulièrement du logement pour toutes et tous, à une époque où cela devient compliqué et souvent trop coûteux de se loger et vivre à Namur. Plus globalement, c’est toute la question de la lutte contre cette précarité qui gagne du terrain partout en Europe et même à Namur, qui est posée avec plus d’intensité qu’auparavant, et plus d’exigence de réponse de terrain probante.

Nous entendons bien entendu répondre à ces questions de fond par des actes et des décisions qui permettront, dans six ans, de mesurer les progrès réalisés en faveur des Namurois. Nous travaillerons avec méthode et sérieux pour ce faire, nous appliquant à mettre en œuvre un projet de ville qui conserve toute sa cohérence et l’ambition dont il a pu témoigner jusqu’ici et qui a été conforté par les urnes en octobre dernier ; tout en ajustant le tir des impulsions données pour mieux prendre en compte encore ces tonalités plus spécifiques dans notre projet. C’est le sens de la déclaration de politique communale que nous avons validé en début de législature et que j’invite chacun à parcourir lors de ses longues nuits d’hiver pour mieux cerner l’offre de services que nous avons formulée aux Namurois.

Ils verront alors combien nous sommes motivés à l’idée de leur offrir une ville-capitale où chacun aura du plaisir à vivre, s’épanouir et grandir. Ensemble, nous devons regarder la ville autrement, comme un espace fécond. La ville féconde nous parle d’heureux hasards, de rencontres, de vie en abondance, de renaissances. Elle nous conduit à dépasser la vision efficace et mécaniste tant recherchée par notre monde « moderne ». La Ville de Namur se veut féconde car elle permet, favorise, catalyse la vraie rencontre, pour le développement de la vie dans toutes ses dimensions1.

C’est ce qui explique notamment le grand soin apporté à nos aînés, à leur respect, à leurs lieux de vie et à leurs interactions avec toutes les générations. Notre président du CPAS Philippe Noël poursuit d’ailleurs la politique volontariste de rénovation et de création de nos maisons de repos, véritables maisons de vie. Après le Grand Pré, inauguré la semaine dernière, après les maisons de repos de Temploux et de Jambes qui terminent leur lifting, ce sont les nouvelles implantations de Salzinnes et Erpent qui vont prochainement sortir de terre.

Cette volonté d’une ville féconde, c’est aussi ce qui explique notre souci d’une vaste reverdurisation de tout le cœur de ville et singulièrement des quartiers de la gare et des anciennes casernes. Après le nouvel espace public de Bomel, à côté des abattoirs, après le jardin public du pôle muséal des Bateliers, dès l’an prochain, les travaux débuteront pour créer un nouveau parc public de pleine terre en face du Grand Manège et un autre, deux fois plus grand encore, juste ici à côté, sur le site de l’ancienne Haute Ecole Espena, dans la prolongation du jardin dans lequel vous vous trouvez aujourd’hui. Notre échevine de la Transition écologique Charlotte Mouget y veillera. De même, favorisant les circuits courts, elle incarnera l’ambition d’une alimentation durable au bénéfice des Namurois et Namuroises, dès lors que 35% de notre territoire est composé de zones agricoles, ce qui est un beau potentiel. Un véritable conseil agroalimentaire namurois sera mis sur pied, pour qu’à terme, un maximum de Namurois et Namuroises, dans nos crèches, écoles, maisons de repos ou à nos domiciles respectifs, se nourrissent de ce qui est produit à Namur.

Vouloir une ville féconde, une ville reliante, c’est aussi faire le pari d’une ville culturelle et participative. Une ville émancipatrice en fait. Autrefois, on disait au Moyen-âge que l’air de la ville rend libre. En fait, la ville libérait des travaux des champs, soumis aux rythmes difficiles de la nature. On la considérait comme un espace qui offrait emplois et commodités. Aujourd’hui, la ville n’est plus un simple mécanisme matériel, une construction artificielle à l’architecture spécifique. Elle s’implique dans les processus vitaux de ses habitants. Elle aide, elle soutient, elle forme, elle nourrit avec une nouvelle forme d’agriculture urbaine aussi. La ville devient un produit de la nature et de la nature urbaine qui innove dans tous les domaines pour mieux donner aux habitants : énergie, emploi, transports, solidarité2. Nous souhaitons d’ailleurs être la première ville wallonne à créer un vaste réseau de chaleur urbaine pour chauffer un quartier entier de la corbeille. Les contacts se poursuivent en ce sens. Bref, hier la ville libérait les individus. Aujourd’hui elle libère les énergies afin d’offrir aux citoyens la capacité d’être créatifs sur le plan entrepreunarial, artistique, social, en leur donnant l’information et le cadre nécessaire pour repenser et s’approprier la construction de la cité. Nous ne sommes plus uniquement dans une logique de gestion des moyens mais dans une priorité donnée au sens et au bien commun3. C’est tout l’intérêt de l’échevinat de la participation et du travail que mènera notre Première échevine Patricia Grandchamps. L’enveloppe de 1,5 millions d’euros dégagée pour cette législature afin de financer des projets participatifs y contribuera aussi.

L’ambition que nous avons pour les Namuroises et Namurois, nous devons l’incarner pour toutes les Wallonnes et tous les Wallons. Notre statut de capitale régionale nous oblige. Il nous oblige à être innovant, avant-gardiste, moteur de la dynamique économique et de l’indispensable cohésion sociale sans laquelle il n’y a pas de cohésion territoriale. L’annonce extrêmement récente de nouveaux gouvernements wallon et communautaire est une bonne nouvelle à un double titre. D’abord parce que les citoyens et citoyennes, même s’ils aiment de moins en moins les hommes et femmes politiques – et croyez bien que nous le déplorons – ils aiment encore moins que l’on tergiverse longuement avant de les doter de gouvernements, quoi qu’on puisse penser de leur composition. Ensuite, parce que cela nous offre à présent des interlocutrices et interlocuteurs identifiés avec lesquels travailler les synergies et les effets de levier entre la Wallonie et sa ville-capitale. D’aucuns pourraient penser que je vais me laisser tenter par quelques considérations sur ces nouveaux gouvernements. Malgré l’envie, il n’en sera rien : je veux éviter le mélange des genres. Seul le bourgmestre s’exprime à cette tribune, pas le président de parti. Et de toute façon, quand un nouveau gouvernement est mis sur pied, on doit vouloir qu’il réussisse pour que le bonheur de tous s’en trouve amélioré. C’est également le vœu que je formule dans l’intérêt des francophones.

Un point néanmoins sur lequel je pense pouvoir exprimer une opinion sans courir trop de risque de crisper mes collègues, car je les sais également attentifs à cela : il s’agit de la neutralité effective des mesures décidées par les gouvernements au niveau des finances communales. On ne parle plus du pourcent d’augmentation du fonds des communes en sus de l’inflation. Mais j’imagine que c’est une omission. La reprise par les provinces des parts communales dans le financement des zones de secours est une perspective réjouissante. Quoi qu’il en soit, quelles que soient les décisions futures, j’exhorte chacun, chacune, à veiller à ce que les effets ne soient pas néfastes pour les communes car si on affaiblit nos finances, on affaiblit le premier investisseur du pays, la diversité et qualité des services rendus ainsi que le volume du personnel engagé.

Améliorer le bonheur de tous, disais-je, et la qualité de vie de chacun, c’est aussi le contrat de confiance que nous passons avec vous. Notre jeunesse est en perte de repères. Je devrais plutôt dire qu’elle n’a plus nécessairement les mêmes que nous. Les jeunes ont un rapport au temps, à l’argent, à l’environnement et aux déplacements qui est bien différent du nôtre. Une ville moderne et féconde comme la nôtre doit le comprendre et intégrer ces aspirations nouvelles, davantage émancipatrices dans le rapport au temps et aux choses. L’enjeu n’est plus de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. En redonnant aussi de la valeur au travail, certainement pas en le présentant comme une charge ou une sanction. Cette jeunesse, nous voulons l’accompagner et lui assurer qu’un avenir meilleur est possible, loin des extrêmes et des peurs, celles de l’étranger, du catastrophisme ou des simplismes. L’échevin Baudouin Sohier sait que ce défi fait partie de ses missions et s’y attèle avec entrain, notamment avec la perspective de la création d’un véritable pôle jeunesse à Namur, fédérant toutes les initiatives locales de qualité que nous avons sur notre territoire. Nous ne pensons pas qu’au bien-être de notre jeunesse. Celui de tous nous importe, dont celui de nos agents communaux qui abattent un travail considérable pour servir la noble cause de l’action publique.

En parlant de jeunesse, notre benjamine du Collège, l’échevine Charlotte Deborsu, a fort à faire avec son département de la propreté publique et de la prévention urbaine. Il n’y a pas une semaine qui s’écoule sans que nous ayons à déplorer le manque cruel de civisme et d’éducation d’une partie de la population. Entre celles et ceux qui piquent les fleurs dans les parterres de la ville, celles et ceux qui jettent les trottinettes électriques dans la Sambre, celles et ceux qui volent les sapins placés sur les trottoirs à Noël, celles et ceux qui se garent sur les trottoirs forçant les mamans avec leur poussette à devoir aller sur la chaussée, celles et ceux qui, celles et ceux qui, celles et ceux qui… Mais votre échevine a la fougue de sa jeunesse et ses services sont irrigués par sa motivation pour chaque jour travailler à une ville plus propre. Grand coup de chapeau d’ailleurs à tout notre personnel ouvrier, dévoué et mobilisé. L’échevine travaille ardemment, avec le BEP, pour que se dessine progressivement une nouvelle politique de gestion des déchets, faisant la part belle aux poubelles à puce dans nos villages et aux containers enterrés dans le cœur de ville. Salzinnes sera la zone pilote du processus. Le tout pour une meilleure gestion de nos déchets, ce qui sera bon pour notre planète, pour le vivre-ensemble et pour notre portefeuille.

Améliorer la qualité de vie de chacun c’est encore certainement améliorer notre mobilité. Certes, divers chantiers en cours ne la facilitent pas toujours. Nous en sommes conscients mais c’est un mal pour un mieux. Un peu de patience donc. Mais au-delà de ces chantiers actuels ou à venir, c’est l’espace partagé entre les modes doux, les transports publics, les livraisons par poids-lourds et la voiture qui doit être repensé. Des plans de mobilité par quartier sont à l’étude, je les dédoublerai personnellement de plans de sécurité routière tant cette question est au cœur des préoccupations régulières des citoyens et citoyennes. La police a d’ailleurs reçu des instructions claires pour faire de ces questions de sécurité routière une priorité d’action. L’échevine de la Mobilité et de l’Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin, travaille en étroite collaboration avec les acteurs du transport pour repenser notre espace public, favoriser les modes doux, fluidifier le trafic, notamment grâce au futur système de transport intelligent, soutenu par l’Europe, qui est en train de se mettre en place. Une bonne mobilité, c’est un élément clé de la qualité de vie de chacun autant qu’un élément clé pour le soutien à nos commerçants et à nos entreprises.

Après avoir investi sous la précédente législature dans des projets structurants d’importance dont Namur avait besoin et qui se concrétisent progressivement les uns après les autres, cette mandature mettra davantage l’accent sur l’entretien de l’existant, celui de notre propre patrimoine communal. Nombre d’écoles – Basse-Enhaive en est une cruelle illustration – de salles communales, d’édifices patrimoniaux, de halls sportifs, de bâtiments communaux divers demandent des investissements de confort, de mise aux normes ou d’entretien et nous entendons bien assumer notre rôle de gestionnaire en bon père de famille. Le bon padre de notre famille qu’est Tanguy Auspert, échevin du patrimoine et de la gestion interne, s’y emploie. Sous son impulsion, nous allons aussi fondamentalement revoir notre politique de gestion du parc automobile, composé de plus de 400 véhicules, pour une meilleure transition écologique et une meilleure efficience de gestion.

Si le débat revient cycliquement, du moins au niveau régional, sur l’intérêt ou pas de créer de nouvelles routes, pour notre part nous mettrons le paquet pour entretenir correctement notre réseau communal. L’échevin-ingénieur Luc Gennart est attentif aux nids de poule, il veille même au grain, en évitant que la commune ne perde des plumes ! Si nous continuerons de procéder à la réfection de voiries comme sous la précédente législature, nous mettrons par contre davantage l’accent cette fois sur les trottoirs ; ils sont nombreux à avoir besoin d’une cure de jouvence ou même d’existence. Je souhaite aussi que l’éclairage public patrimonial fasse l’objet d’une vaste réflexion. En effet, notre rapport collectif à la lumière est intimement lié à notre nature humaine. Depuis la domestication du feu par les premiers groupes humains il y a environ 400.000 ans, à la maîtrise de la fée électrique dans les villes industrielles du 19ème siècle jusqu’aux systèmes connectés de gestion de l’éclairage intelligent d’aujourd’hui, les innovations technologiques nous ont permis de prolonger toujours plus la journée afin d’étendre les moments de socialisation et de production. La nuit devient un temps de la ville à part entière, si bien que la lumière doit aujourd’hui faire l’objet d’une politique publique spécifique. Il faut à la fois préserver l’identité nocturne de la ville, l’esthétique et l’ambiance particulière d’un lieu, tout en tenant compte des impératifs de santé et de sécurité, des usages de l’espace public et des exigences environnementales. Un subtil jeu d’équilibre en soi. Cette réflexion pour doter Namur d’un véritable plan lumière doit s’engager. La lumière a ce potentiel de réunir visiteurs extérieurs et habitants dans un même regard et un même émerveillement. Elle constitue à ce titre l’une des clés d’un développement touristique équilibré des villes4. L’éclairage somptueux de la Citadelle est en la plus belle illustration, c’est une fête pour les yeux.

Tourisme, citadelle, fêtes, voici le cocktail des compétences de l’échevine Anne Barzin qui veille, sans hésiter à donner de sa personne au cœur des quartiers, à ce que la Ville se vive ! Le dernier magazine Allumeuse soulignait combien Namur et Charleville-Mézières avaient fait des animations et de la revitalisation des berges de Meuse une priorité. S’inspirant aussi de Bordeaux, de Nantes et de bien d’autres villes du monde, nous ambitionnons en effet que les Namurois, Namuroises, Wallons et Wallonnes se réapproprient leurs cours d’eau. Une nouvelle offre touristique s’est installée au confluent, le Grognon est en mutation et avance plus vite que la passerelle, des guinguettes animent les lieux. Nos fleuve et rivière rythment à nouveau le pouls de Namur et lui donnent vie. Quant à la citadelle, l’échevine veille à ce qu’elle poursuive sa cure de jouvence et sa mutation, avec les futurs travaux du stade des jeux et du théâtre de Verdure, l’édification du pavillon numérique acquis à Milan, le futur restaurant du panorama et l’arrivée annoncée du téléphérique.

J’ai dit tout à l’heure que notre statut de capitale nous oblige. Il nous oblige aussi à avoir un regard vers l’international. C’est une obligation que l’on assume comme un devoir, un besoin, une envie. Au cours des dernières décennies, un nombre croissant de villes du monde entier a surgi comme protagoniste des relations internationales. On observe en effet une dynamique globale où les villes s’approprient des outils et des pratiques jadis exclusifs aux Etats. Si le multilatéralisme, après l’essor suivi à la fin de la Guerre froide, subit maintenant un repli rendu évident par la montée des populismes et les récentes guerres tarifaires, il connaît au contraire une période de pleine expansion à l’échelle urbaine. Et votre présence sans cesse plus nombreuse à ce discours, chers diplomates, en est aussi le témoin. Le poids des villes dans l’économie nationale est conséquent. Le PIB de la Ville de New York par exemple équivaut celui de l’Espagne. Paris, celui de l’Afrique du Sud. (Rassurez-vous, Namur se sait plus modeste, malgré le beau t-shirt que j’arborais fièrement durant mes vacances) Il n’est donc pas surprenant de voir se constituer de plus en plus de réseaux de villes dans le monde d’autant que si l’identité nationale est souvent évoquée en référence au passé, l’identité urbaine sait s’approprier du présent et ne peine pas à intégrer les grandes dynamiques transnationales, comme les migrations et le changement climatique qui affectent la vie dans les villes5. L’accueil d’un second centre pour candidats et candidates réfugiés sur notre territoire à Jambes et notre engagement pour le climat l’illustrent.

En se regroupant, les villes peuvent ainsi unir leurs voix et leurs forces dans la promotion de valeurs partagées et de leurs réalisations concrètes. C’est le sens de notre action internationale, au bénéfice des citoyens et citoyennes, des accords académiques, culturels, sociaux et économiques, et la raison de notre engagement au sein de l’AIMF (Association internationale des Maires francophones). Cet engagement international assumé et revendiqué assure un retour de réputation et de visibilité à Namur mais offre aussi des opportunités concrètes, notamment lorsque l’on partage des éléments d’attractivité similaires. C’est ainsi que grâce au bon partenariat noué avec la Ville de Québec par exemple, Namur repensera l’organisation de sa future nouvelle bibliothèque communale, nouera un partenariat entre le FIFF et le Festival du film de Québec ou encore, éveillera nos travailleurs sociaux à d’autres méthodes d’accompagnement des personnes SDF. Autre exemple : le rôle de leader de Namur en matière de ville intelligente l’amène à devoir, à la demande de Wallonie-Belgique-International (WBI), favoriser la conclusion de partenariats académiques et économiques avec l’Indonésie. Et c’est à présent la Chine qui nous sollicite. Parce que nous avons aussi du crédit et des pépites sur notre territoire dont le KIKK, festival international des arts digitaux, récipiendaire cette année de la Gaillarde, est certainement l’un des plus beaux fleurons, aux côtés du FIFF, du CAVEMA et bien d’autres encore. Bref, la diplomatie des Villes n’est pas à négliger. Je rappelle d’ailleurs à tous nos consuls que nous avons ouvert des bureaux consulaires à leur intention et celle de leurs ressortissants au sein de la Bourse. Soyez-y les bienvenus tout au long de l’année.

Chers amis, chers Namurois, chères Namureines,

Que ce soit donc sous le signe de l’excellence de nos relations internationales, de nos partenariats militaires ou judiciaires, ou que ce soit en vertu de la chaleur de nos relations interpersonnelles, au sein de la société civile, ici au cœur des fêtes, merci très sincèrement d’avoir rappelé par votre présence que ce qui nous unit sera toujours plus fort que les populismes. A une époque où la communication est instantanée, où les réseaux sociaux favorisent le culte de la micro-célébrité plutôt que les échanges de fond, rappelons-nous ce qui fait sens. Ce qui donne de la valeur : l’humain, et le bien commun. Ce bien commun, chacun d’entre nous est invité à le façonner pour rendre demain plus fécond, plus reliant, plus enthousiasmant. A Namur, on y croit ! Bonnes fêtes de Wallonie à toutes et tous !"