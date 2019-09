Aux Fêtes de Wallonie, il y a les discours des élus régionaux et le discours du bourgmestre dans le jardin du Maïeur. L’an dernier, en pleine campagne électorale, il avait amusé en entonnant " Don’t stop me now ".

Cette année, il affirme avoir entendu les messages des Namurois. "Je pense à la question de la gouvernance, que nombre de Namurois souhaiteraient plus participative. Je pense à la question de la transition écologique, qui nous impose de penser nos décisions avec d’autres prismes", a-t-il affirmé tandis qu’un groupe d’opposants à l’abattage des arbres du square Léopold accueillait calmement les citoyens devant l’hôtel de ville.

"La Ville de Namur se veut féconde car elle permet, favorise, catalyse la vraie rencontre, pour le développement de la vie dans toutes ses dimensions", a-t-il expliqué. Extraits du discours.

Namur verte . "Après le nouvel espace public de Bomel, à côté des abattoirs, après le jardin public du pôle muséal des Bateliers, dès l’an prochain, les travaux débuteront pour créer un nouveau parc public de pleine terre en face du Grand Manège et un autre, deux fois plus grand encore, juste ici à côté, sur le site de l’ancienne haute école Espena."

Namur innovante . "La ville devient un produit de la nature et de la nature urbaine qui innove dans tous les domaines pour mieux donner aux habitants : énergie, emploi, transports, solidarité. Nous souhaitons d’ailleurs être la première ville wallonne à créer un vaste réseau de chaleur urbaine pour chauffer un quartier entier de la Corbeille."

Namur jeune . "Notre jeunesse est en perte de repères. Je devrais plutôt dire qu’elle n’a plus nécessairement les mêmes que nous. Les jeunes ont un rapport au temps, à l’argent, à l’environnement et aux déplacements qui est bien différent du nôtre. Une ville moderne et féconde comme la nôtre doit le comprendre et intégrer ces aspirations nouvelles, davantage émancipatrices dans le rapport au temps et aux choses. L’enjeu n’est plus de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie."

Namur fluide . "Certes, divers chantiers en cours ne la facilitent pas toujours. Nous en sommes conscients mais c’est un mal pour un mieux. Un peu de patience donc. Mais, au-delà de ces chantiers actuels ou à venir, c’est l’espace partagé entre les modes doux, les transports publics, les livraisons par poids lourds et la voiture qui doit être repensé. Des plans de mobilité par quartier sont à l’étude, je les dédoublerai personnellement de plans de sécurité routière tant cette question est au cœur des préoccupations régulières des citoyens et citoyennes."

Namur éclairée . "Je souhaite aussi que l’éclairage public patrimonial fasse l’objet d’une vaste réflexion, d’une politique publique spécifique. Il faut à la fois préserver l’identité nocturne de la ville, l’esthétique et l’ambiance particulières d’un lieu, tout en tenant compte des impératifs de santé et de sécurité, des usages de l’espace public et des exigences environnementales. Un subtil jeu d’équilibre en soi. Cette réflexion pour doter Namur d’un véritable plan lumière doit s’engager. La lumière a ce potentiel de réunir visiteurs extérieurs et habitants dans un même émerveillement. Elle constitue à ce titre l’une des clés d’un développement touristique équilibré des villes."