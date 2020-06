Les gros travaux de plantations sont terminés. Il y a notamment des haies vives composées d’essences arbustives fruitières et d’arbres hautes tiges fruitiers.

Le BEP s’est associé avec le bureau d’études Arpayge pour réaliser un projet de création d’aménagements verts à Mecalys et pour assurer le suivi du chantier. Ces aménagements paysagers garantissent une meilleure intégration de la biodiversité mais améliorent également le cadre de vie des occupants, visiteurs et résidents à proximité du parc.

Mecalys est le parc d'activités économiques du BEP se trouvant sur le territoire d'Andenne/Fernelmont. Il voit et y verra encore davantage à l'avenir des arbres et arbustes, des haies, des graminées et des vivaces. Les limites et zones vertes intérieures du parc seront plantées d’alignement d’arbres hautes tiges, de haies feuillues, de massifs d’arbustes, de graminées et plantes vivaces afin de créer des écrans de verdures.

"Les zones vertes en bordure d’habitations seront plantées de haies vives composées d’essences arbustives fruitières et d’arbres hautes tiges fruitiers permettant un écran mais aussi un lien entre l’habitat et le parc d’activité. En effet, ces espaces seront accessibles aux riverains pour la récolte des fruits. La pose de perchoir pour rapaces est également prévue", informe le Bureau économique de la province de Namur.

L’entreprise Artbel a été désignée pour réaliser les travaux. Les gros travaux de plantations sont déjà terminés, restent une partie des ensemencements et les travaux d’aménagement prévus pour la reprise des écoulements d’eau. Le chantier devrait se terminer fin du mois.

Par ailleurs, un bâtiment d’accueil temporaire, composé de trois cellules (bureau et atelier), est aménagé à Mecalys. Destiné à un public de jeunes entreprises en phase de démarrage, cette structure leur permet, pendant quelques années, de développer leur marché dans des conditions avantageuses avant de sauter le pas et de construire leurs propres infrastructures.

"La construction d’un deuxième bâtiment est programmée pour répondre au mieux à la demande importante pour ce type d’espaces d’accueil. La préparation du début du chantier se finalise avec l’entreprise CRC de Couvin. Ce chantier devrait commencer début juin. Ce bâtiment sera opérationnel durant le deuxième trimestre 2021", précise le BEP.

Depuis son lancement, ce parc d’une superficie globale brute de plus de 45 hectares, a rapidement suscité l’intérêt de nombreuses sociétés. Prochainement, de nouvelles entreprises intégreront le parc. Elles rejoindront ainsi des entreprises actives dans la fabrication en série, le développement de machines, l’automation, la robotique, l’électronique, la mécatronique, le design, la conception, le prototypage, la R&D (recherche et développement). Mais également des entreprises de services liées au secteur à savoir les bureaux d’études spécialisés en montage industriel ou en calcul de résistance, de stabilité, de maintenance… et des centres logistiques de gabarit moyen.