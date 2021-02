Namur en Mai: "même devant 10 personnes, on y va" Namur Grégory Piérard © D.R.

Namur en Mai, ce sont 400 représentations gratuites ou payantes, une septantaine de compagnies et 240.000 visiteurs en 2019. Le festival est toujours programmé les 13, 14 et 15 mai prochains. Si le secteur n’a reçu aucune perspective claire, l’ASBL n’imagine pas une deuxième annulation consécutive. "On se doute que cela ne sera pas une édition normale mais on va se battre pour qu’il y ait une offre culturelle", explique le directeur Samuel Chappel.