estime l’asbl #Namur Inc. qui a répondu à l’appel à projet Territoires de Mémoire lancé par la Province de Namur au printemps 2020 et lance un projet mémoriel nommé Namur quand c’était la guerre avec l’aide de la Ville de Namur.

Dans ce cadre, l’asbl recherche toute personne ayant vécu la guerre à Namur ou tout habitant de Namur qui pourra parler de la manière dont il a vécu la guerre. "Il n’est pas nécessaire d’avoir été sur le front. Tous les témoignages sont pertinents. Cela peut être la manière dont la guerre était perçue par les enfants, la difficulté pour les familles d’être séparées, la manière dont la vie de tous les jours se passait...", précise l’association qui est également intéressée par les histoires liées à la résistance, à la collaboration, aux prisonniers de guerre, à l’exode, aux bombardements, aux discriminations etc.

Les témoignages seront enregistrés de manière audio. L’enregistrement sera diffusé sur le site internet www.namurenguerre.be ainsi que sur la radio RCF Sud-Belgique. Tous les témoignages seront aussi retranscrits et disponible à l’écrit sur le même site internet ainsi que dans un livre qui sera édité à l’automne 2021.

L'asbl souhaite aussi laisser une trace dans l’espace urbain avec la pose de 5 « Stolpersteine ». Il s’agit des pavés de la mémoire créés par l’artiste berlinois Gunter Demnig. Les lieux seront définis, avec le Service Culture de la Ville de Namur, en fonction des témoignages recueillis et viseront à être pertinents d’un point de vue historique mais aussi touristique

#Namur Inc, c'est Richard Dessart et Bastien Wilmotte. Les deux jeunes Namurois avaient lancé en 2014 le projet Namur le 18 août 1944 sur le tragique bombardement qui avait débouché sur la création d’un site internet, d’un livre, d’une plaque commémorative et de deux tables didactiques.

Pour témoigner: www.namurenguerre.be ou 0474/11.49.09.