La pandémie et le confinement ont touché beaucoup de personnes et bousculé des manières de vivre." Depuis mars 2020, toute notre vie a été chamboulée. De nouveaux termes sont arrivés dans notre vocabulaire : coronavirus, covid19, confinement, bulle, silo ou encore distanciation sociale. De nouveaux modes de vie sont apparus : courses restreintes, télétravail, mise au chômage économique, disparition du bisou, port du masque, limite des contacts familiaux, apéros en ligne, etc. Il est important de permettre aux générations présentes et futures de comprendre et d’analyser cette période inédite. Le service qui gère les archives communales a pour mission de collecter, conserver et valoriser les événements passés et actuels de Namur ; les archivistes collectent donc l’histoire vivante qui est en train de s’écrire."

Dans ce cadre, la Ville de Namur lance le projet « Mémoire de quarantaine » pour sauvegarder les traces et témoignages de notre vie durant le confinement. Ce projet est lié au projet national de la plateforme « Archives de quaratainearchief« .

Vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice, en partageant votre témoignage, vos documents écrits ou oraux, papiers ou numériques, photographiques ou vidéos, en lien avec la Ville de Namur, ses habitants, ses travailleurs, les associations actives sur le terrain et les initiatives privées. Cette opération est ouverte à toutes les citoyennes et citoyens namurois, dans le respect des principes, des opinions et des droits de chacun et chacune.

Si par votre métier ou votre projet institutionnel, vous avez contribué à développer une aide technique ou aider des professionnels de la santé ou si en tant que citoyen, vous pouvez également apporter votre témoignage ou envoyer des photos, vidéos, dessins,… :

https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/gestion-documentaire/memoire-de-quarantaine/initiatives-citoyennes

https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/gestion-documentaire/memoire-de-quarantaine/memoire-de-quarantaine