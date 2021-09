Même s’il s’agit de Fêtes de transition, il y aura du contenu lors de cette édition 2021. "Des Fêtes qui ont du sens avec l’adn du CCW : tradition, mémoire et folklore", commente le président du CCW (Comité Central Wallonie), Eric Adam.

Presque tous les événements habituellement organisés sont au programme. On retrouvera, par exemple, la Route des Plaques et du Patrimoine, le 11 septembre (14h00). Celle-ci mettra les femmes namuroises à l’honneur. "J’ai ainsi appris qu’on avait déjà eu une bourgmestre à Namur pendant 15 ans. C’était au 18e siècle, quand la de bourgmestre s’achetait", poursuit Eric Adam. Retour également, le 13 septembre (18h45) de l’hommage à François Bovesse, ancien Gouverneur de la province de Namur qui a créé en 1923 le Comité de Wallonie. Les Walloniades du samedi (13h30) feront aussi partie de ces Wallos 2021 à l’instar de la joute de l’Échasse d’Or, le dimanche 19 septembre (16h30), mais pour laquelle le pass sanitaire et la réservation seront obligatoires.

Rayon folklore, on retrouvera aussi le cortège déambulatoire de 13 groupes folkloriques wallons le 18 septembre (14h-18h). Groupes folkloriques qui animeront la Place Saint-Aubain avant l’Echasse d’Or et qui se déplaceront vers le site de la Confluence. "Traditionnellement, une soirée d’ouverture des Fêtes est organisée mais elle est remplacée par une soirée de clôture avec la remise des prix du concours de vitrine, du commerçant namurois, de la Gaillarde d’argent (Ndlr : le lauréat est connu, Michel Lecomte) et du concert d’Attitude chante Johnny Hallyday." La Route du Péket et le Goûter des Séniors n’auront pas lieu. "Mais on va densifier nos visites dans les maisons de repos."

Enfin, la traditionnelle messe en wallon clôturera ces Fêtes de Wallonie 2021 placées sous le signe post-covid, le lundi des Namurois dès 10h00 à l’Église St-Loup.