Dix mois de prison ont été requis ce lundi par le parquet de Namur à l’encontre d’un homme poursuivi pour avoir menacé un autre individu avec un taser et un couteau, début avril 2018 au cimetière de Wépion.

Le prévenu aurait emmené sa victime de force au cimetière pour la faire jurer, sur la tombe de son petit-fils, qu’il ne mentirait plus jamais. C’est là qu’il l’aurait menacé avec un taser et un couteau. "Il y a, selon moi, un règlement de compte dans le milieu des stupéfiants derrière tout ça", a précisé le parquet de Namur. La victime a pris la fuite dès qu’elle a pu et a passé la nuit dans une propriété privée.

Ce lundi, l’auteur présumé des faits a tout nié. "Mon couteau suisse est dans ma boîte de consommation. Cet individu connaît mon dossier, voilà pourquoi il m’accuse." Le suspect a, en effet, quatre pages de casier judiciaire. Dont de nombreuses condamnations pour des faits de violence. Jugement le 11 janvier.