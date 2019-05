Le caractère bien trempé d'Auguste, un Philippevillain déjà condamné huit fois par un tribunal correctionnel et n'ayant plus droit au sursis l'aura desservi lors sa comparution devant le tribunal correctionnel de Dinant le 20 mars dernier. L'homme a en effet écopé ce mercredi d'une peine de prison de trois ans ferme, pour de nombreux faits de violence commis en 2016 et 2017. Le tribunal a en effet tenu compte de l'attitude arrogante et de défi adoptée devant le tribunal.

Malgré ses nombreux et lourds antécédents, l'homme a continué à faire sa loi lorsqu'il avait un problème à régler. Ainsi, le 3 avril 2016 alors qu'il se trouvait dans une friterie, il a frappé un client. Mis dehors, il en a renversé un second, involontairement selon lui, avec sa voiture. Vingt jours plus tard, toujours dans cette même friterie, il a menacé le gérant avec un pistolet d'alarme. Une arme qui a servi quelques mois plus tard à menacer un garagiste de la région qui devait regarder à une voiture qu'il avait vendue à un de ses amis. A une date ultérieure, le prévenu n'a par ailleurs pas hésité à frapper sa compagne, ainsi que son neveu. Enfin, dernière prévention reprochée à Auguste : celle de s'être fait passer pour un avocat, en adressant des courriers à certains professionnels. La liste était trop longue pour espérer la clémence du tribunal.