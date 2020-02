Guy, né en 1967, a un long casier judiciaire : vols, coups, rébellion, recel, menaces figurent à son actif. Le 20 janvier, c’est pour un vol avec violence commis le 9 octobre dernier qu’il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur.

Après avoir tenté de dérober des chaussures et s’être fait pincer, il a opposé résistance au vigile du magasin du centre de Namur, le bousculant à plusieurs reprises. « Le vol , je le reconnais. Mais j’étais en manque de drogue, je n’aurais pas su être violent. Nous sommes dans un pays de droit et moderne, il suffit de consulter les vidéos de caméras de surveillance pour vous en rendre compte. J’ai été violenté et humilié . Certes, j’ai fait des choses par le passé, mais j’ai déjà payé.».

Guy est aussi accusé de rebellion. Alors qu’un policier l’avait menotté et qu’ils descendaient un escalator, le prévenu aurait déplacé tout son poids vers l’avant afin de faire tomber le policier et d’être entraîné dans sa chute. C’est à cette occasion qu’il a aussi essayé de se saisir de l’arme du représentant de l’ordre...avant de simuler un malaise, mais de refuser l’intervention des urgentistes à leur arrivée.

Le 8 juin 2019, c’est un coffret de parfum que Guy a voulu dérober. Estimant humiliant d’être fouillé en public, il a insulté l’agent qui procédait à la fouille.

Le parquet de Namur réclamait une peine de 18 mois assortie d’un sursis probatoire partiel relatif à l’addiction du prévenu à la drogue.

L’avocat de Guy plaidait une peine assortie d’un sursis probatoire.

Ce lundi, le tribunal l'a condamné à une peine de 18 mois de prison assortie d'un sursis de 5 ans pour la moitié de la peine. Au civil, le policier percevra 500 euros.