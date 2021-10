Le prévenu, originaire de la région de Philippeville, était absent à l’audience. 12 mois de prison, 4000 euros d’amende et une interdiction professionnelle de 10 ans ont été requis à son encontre par le substitut Biémar.

Menuisier de formation, il était loin d’être exempt de tout reproche sur le plan professionnel. Sa spécialité ? Empocher des acomptes et disparaître dans la nature. En 2014, un couple lui a commandé une porte en PVC. Le prévenu s’est fait remettre un acompte de 770 euros, le solde, 1790 euros, devait être payé lors du placement. L’entrepreneur a fait part de difficultés financières à ses clients et leur a demandé de verser ce solde sur son compte personnel avant le placement. Qui n’est jamais intervenu. Le couple a été poursuivi par le fournisseur, a été condamné par la justice de paix de Philippeville et dû s’acquitter de cette somme, qui a donc été déboursée deux fois, et la réclame aujourd’hui. L’auteur a reconnu les faits, a promis de rembourser, mais ne l’a pas fait. Des agissements similaires ont eu lieu avec le placement d’un car port, les victimes réclament aujourd’hui 9000 euros.

Notre homme s’est également illustré dans la sphère privée. Des femmes seules, fortunées et en manque d’affection constituaient ses proies de prédilection. A l’une d’elles, Marie (prénom d’emprunt), il est parvenu à soutirer près de 120.000 euros. Après avoir fait leur connaissance sur un site de rencontre, il demandait de l’argent à prêter à ces dames, afin de "construire leur nid d’amour". Certaines ont contracté des emprunts à leur nom pour lui acheter des motos à près de 30.000 euros, l’ont emmené en vacances ou payaient le loyer d’un appartement où il habitait seul. Une fois qu’il recevait ce qu’il voulait, l’escroc s’évanouissait dans la nature, laissant derrière lui un coeur brisé.

Les faits évoqués ont débuté en 2013. Une deuxième citation concerne le prévenu, qui poursuivait ses agissements délictueux en 2020.

Jugement le 19 novembre