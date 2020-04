Alors que le week-end qui s'annonce ensoleillé incite certains à oublier le confinement et les distances sociales, il a pris un arrêté pour favoriser l’application des sanctions administratives communales

Lors de la conférence de presse de ce mercredi matin, Maxime Prévot a tenu à rappeler le message de prévention car c'est le respect des consignes de confinement, de sorties très limitées et de distanciation sanitaire qui permettent de contenir la propagation du virus. Il ne tient pas à ce que Namur soit aussi touchée que d'autres zones du pays.

"Au nom du Collège et du Conseil communal, mais aussi et peut-être surtout, au nom de tous les personnels soignants et ceux qui travaillent sans relâche en première ligne, dans la diversité de leurs missions, je voudrais remercier avec force tous les citoyens qui s’appliquent chaque jour et depuis plusieurs semaines déjà, à respecter scrupuleusement les consignes de prévention pour éviter d’être infectés ou d’infecter autrui", a-t-il dit en ouverture de sa communication.

"Si la courbe des personnes infectées et hospitalisées a pu être maîtrisée en zone namuroise et si elle commence à s’aplatir à présent, c’est grâce aux efforts collectifs que vous avez massivement réalisés. Merci à vous, chers Namurois, de respecter les consignes fédérales et communales. Avec la même force, je veux par contre dénoncer un certain laisser-aller ambiant. Regretter que certains citoyens, trop de citoyens encore, négligent ces consignes voire en font volontairement peu de cas. C’est irresponsable pour leur propre santé, mais plus grave encore, c’est irrespectueux pour la santé des autres", rappelle le bourgmestre de Namur.

Le chef de la police Namur Capitale déplore que celle-ci doit trop souvent encore constater le non-suivi des décisions fédérales. "Je lui ai demandé de redoubler de vigilance et de sanctionner sans ambages les personnes récalcitrantes ou manifestement de mauvaise foi. C’est pour cela que j’ai adopté une nouvelle ordonnance spécifique ce mardi 14 avril, afin de favoriser l’application des sanctions administratives communales. Car si la courbe s’est aplanie, elle n’a pas encore amorcé sa descente. La Première Ministre l’a redit hier : il ne faut pas lâcher prise, les efforts de confinement doivent se poursuivre, chacun doit continuer de se discipliner pour lui-même et pour les autres", conclut-il.