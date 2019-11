Aujourd’hui majeur, l’enfant reste traumatisé par ce qu’il a vécu

Lui-même victime de coups durant son enfance, Jean-Paul (prénom d’emprunt), était accusé de coups et blessures par son ex-femme (entre 2006 et 2012) et son fils (entre 2006 et 2014), né en 2000 et aujourd’hui majeur. L’homme était en état de récidive, il avait notamment déjà été condamné à une peine de prison assortie d’un sursis de 5 ans pour des coups ayant entraîné une incapacité permanente.

A l’audience du 28 octobre, le prévenu niait les faits qui lui étaient reprochés. « Je trouve cela bizarre, j’ai 2 autres enfants et ils ne se plaignent de rien. C’est bien dommage que ceux qui se disent victimes ne sont pas présents pour s’expliquer aujourd’hui. »

Après que les services sociaux aient tiré la sonnette d’alarme, l’enfant a été placé. Dans le cadre d’une audition vidéofilmée jugée crédible par un expert, celui-ci a déclaré être terrorisé par les accès de colère de son père, essentiellement lorsque celui-ci ne prenait pas son traitement médicamenteux, et les coups qui en découlaient.

Les scènes relatées par plusieurs témoins, dont des ex-compagnes du prévenu, sont éloquentes : l’enfant a eu la tête maintenue sous l’eau, a été étranglé et frappé, sa mère a pris des gifles, a été tirée par les cheveux. Le garçon, qui est aujourd’hui hypersensible et en proie à une anxiété importante, était tenu par son père responsable de sa tentative de suicide et faisait office de bouc émissaire de la famille.

Le substitut Mascart réclamait une peine de 18 mois de prison assortie d’un sursis probatoire, afin de « briser le cycle de la violence » dans le chef du prévenu.

Le tribunal de Namur a condamné ce lundi Jean-Paul à une peine de prison de 9 mois et à une amende de 100 €, le tout assorti d’un sursis probatoire de 3 ans.