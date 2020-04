Le ministre des pouvoirs locaux permet certaines latitudes dans l’organisation du fonctionnement démocratique des instances communales. Pourquoi ne pas les utiliser?

La dernière réunion du conseil communal, le troisième jeudi de mars a été annulée. A juste titre, à cause de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement fédéral. Mais depuis lors, officiellement c'est le silence absolu du côté du bourgmestre et du collège échevinal.

"On comprend l'annulation de ce conseil communal, il était tout-à-fait normal de l'annuler dans les circonstances actuelles. Mais les conseillers ont été prévenus par une simple mention sur le site web communal. Nous n'avons plus la moindre information officielle et quand on sollicite un membre du collège, on nous répond que toutes les informations officielles se trouvent sur le site de la commune, on n'a qu'à le consulter", explique Philippe Lesne, conseiller communal Ecolo.

Son groupe a donc décidé d'interpeller officiellement le collège et lui a envoyé le courrier suivant:

Monsieur le Bourgmestre,

Cher Yves,

Chers collègues,

Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent.

Si, comme tous citoyens de l'entité, nous avons jusqu'à présent pu suivre sur la page web de la commune les différentes mesures qui sont mises en place et nous les soutenons, en tant que conseillers communaux, il nous semble maintenant indispensable d'avoir un état de la situation circonstancié pour Mettet.

En effet, les premières semaines de confinement, où l'urgence de la gestion de crise était prioritaire pour le collège, et nous le comprenons, sont maintenant derrière nous.

Aujourd'hui, le fonctionnement des instances démocratiques doit être à l'ordre du jour d’autant que les délais et modalités de sortie de confinement sont inconnus à ce stade.

Comme déjà énoncé dans notre mail du 12 mars dernier, les conseillers communaux ont besoin, aussi pour continuer à informer et rassurer nos concitoyens, de davantage d’informations sur la gestion de la situation à Mettet.

Il nous semble donc que, dans une volonté de bonne gouvernance et de transparence démocratique, certaines initiatives pourraient être prises.

Voici une liste non-exhaustive de ce qui pourrait être mis en place :



Contacter par écrit (mail ou courrier) les conseillers communaux, pour les tenir informés de l’évolution de la situation, des défis locaux et des décisions importantes mises en œuvre dans la commune. (Jusqu'à présent sur imio, nous n'avons accès qu'aux ordres du jour du Collège, pas aux décisions).

Même dispositif à mettre en place à destination des conseillers de l’action sociale.

Outiller la commune avec un dispositif de visioconférence pour envisager la tenue d'un conseil communal par vidéoconférence. Des logiciels comme Zoom sont tout à fait praticables pour une réunion virtuelle du conseil. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas équipés, un smartphone peut tout à fait convenir pour ce logiciel. La question des débats publics ne pose pas puisque l'enregistrement du débat est possible

Et le ministre des pouvoirs locaux, dans sa « Circulaire relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19 », permet certaines latitudes dans l’organisation du fonctionnement démocratique des instances communales, et par exemple sur l’organisation des réunions physiques : “Je tiens à vous informer qu’en ma qualité d’autorité de tutelle, je ne m’opposerai pas à ce que ces organes se réunissent sous des formes qui s’éloigneraient peu ou prou des dispositions légales en vigueur – notamment le Code de la démocratie locale ou la loi du 8 juillet 1978 organique des CPAS qui imposent qu’ils se réunissent physiquement.”

Nous voulons résolument être constructifs, l'important est de garantir le fonctionnement des instances démocratiques.

Dans l'attente de vous lire,

Le groupe Ecolo Mettet,

Nathalie Donnet, Philippe Lesne et Bénédicte Rochet