Situation très tendue lors du dernier conseil communal de Mettet.

Une querelle entre le président du conseil Fabian Dethier (Icap) et Jean Adam (Rops) entamée dans la salle s’est poursuivie dans les toilettes. Point de départ de l’incident : Jean Adam réagit à une demande du président de séance (Fabian Dethier), qui voudrait que les conseillers formalisent leurs propositions par écrit et explique que sa dernière proposition écrite n’a reçu aucune suite. Le président affirme n’avoir jamais reçu cette proposition. Adam prouve le contraire en donnant lecture de la réponse écrite fournie par Dethier et provoque la fureur de ce dernier.

La suite, nous l’apprenons par un courrier envoyé à l’ensemble des membres du conseil communal et à la Directrice générale de l’administration.

Jean Adam y exprime son malaise quant à l’attitude du président de la séance, qui devrait, selon lui, respecter une certaine neutralité et assurer la sérénité des débats. Après avoir rappelé les faits qui se sont produits en séance officielle, Jean Adam en vient à ce qui s’est passé ensuite. "Souffrant d’une légère migraine et désireux de satisfaire un petit besoin naturel, j’ai ensuite quitté la séance afin de me rendre aux sanitaires. Je m’y suis fait rejoindre par Monsieur Dethier. Celui-ci n’avait manifestement pas de besoin naturel à satisfaire, et sa présence aux toilettes n’avait pour seul but que de m’invectiver à la suite de ce qui venait de se produire en séance. De fait, il s’est ‘planté’ derrière mon dos (je faisais alors, sans entrer dans les détails, face aux urinoirs) en m’invectivant et en menaçant de me ‘casser en public’ si j’osais encore le ‘mettre en défaut devant tout le monde’."

Adam lui aurait calmement mais fermement répondu qu’il n’avait fait que lire la réponse qu’il lui avait adressée, alors qu’il prétendait n’avoir rien reçu de sa part. "Alors que je lui exposais ma façon de penser, Monsieur Dethier a haussé le ton, ne me laissant plus m’exprimer, alors que j’étais toujours face aux urinoirs. C’est mal me connaître que de croire que je vais me laisser pareillement et aussi grossièrement intimider, j’ai donc également haussé le ton, essayant, ce n’est pas simple, d’être à mon tour aussi menaçant que lui, je lui ai donc dit de me ficher la paix et de quitter les lieux…", continue le conseiller dans son courrier. L’incident aurait pu en rester là, selon Adam, pour qui tout le monde peut se tromper et le reconnaître sans problème. "Monsieur Dethier en a voulu autrement. Que chacun juge de la dignité des uns, et de l’indignité des autres, au regard des fonctions qu’ils occupent." Et il conclut : "Il est intolérable qu’un individu tente de museler le débat par provocations et intimidations. Qu’il occupe, qui plus est, le siège de président de séance, c’est juste inadmissible et, pour tout dire, indigne."

La lettre complète

Monsieur le Bourgmestre,

Madame la Directrice Générale,

Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers communaux,

Madame la Présidente du CPAS,

Concerne : incident lors du Conseil Communal du 19 décembre 2019

Toutes, tous, bonjour

Par la présente, je tiens à apporter ma version de l’incident survenu lors du Conseil Communal précité. J’y tiens d’autant plus qu’à mon regard cet incident a été relaté dans la presse (L’Avenir, P Wiame) avec un manque évident de connaissance active des faits (le journaliste - ni personne d’autre d’ailleurs - n’était pas présent lors des faits).

Voici ma version :

Andréa Gagliardi (MR) ayant fait une proposition sur un point de l’ordre du jour, le Président de séance (Fabien Dethier) l’a invité à formaliser celle-ci par écrit.

J’ai alors réagi en disant qu’il serait, dès lors, bien de donner suite aux propositions écrites, rappelant que celle que j’avais faite sur un point relatif au règlement taxes lors du précédent Conseil Communal, n’avait trouvé aucune réaction des autres membres de la majorité.

À ce stade, plusieurs membres du Conseil, dont Monsieur Dethier, ont prétendu n’avoir pas reçu ma proposition, laissant de la sorte entendre que je mentais, volontairement ou par omission, en prétendant l’avoir envoyée.

J’ai de suite retrouvé dans ma boîte mail ladite proposition que j’avais faite. Mieux, j’ai également retrouvé la réponse à cette proposition, réponse que m’avait faite Monsieur Dethier le jour même de la réception de mon courriel. J’ai lu l’entièreté de ce mail de Monsieur Dethier en séance, démontrant de la sorte mon entière bonne foi, que j’avais bel et bien écrit cette proposition, que Monsieur Dethier et les autres destinataires l’avaient bien reçue, puisque réponse m’y avait été apportée.

Monsieur Dethier a dès lors retrouvé également ce mail et sa réponse (le tout daté du 03 12 2019 ). Il a fait part de cette « redécouverte » en séance.

Considérant le point clos et sans grande conséquenc ; souffrant d’une légère migraine et désireux de satisfaire un petit besoin naturel, j’ai ensuite quitté la séance afin de me rendre aux sanitaires.

Je m’y suis fait rejoindre par Monsieur Dethier. Celui-ci n’avait manifestement pas de besoin naturel à satisfaire, et sa présence aux toilettes n’avait pour seul but que de m’invectiver à la suite de ce qui venait de se produire en séance. De fait, il s’est « planté » derrière mon dos (eje faisais alors, sans entrer dans les détails, face aux urinoirs) en m’invectivant et menaçant de « me casser en public si j’osais encore le mettre en défaut devant tout le monde. »

Il avait donc (quand je dis « il », je parle bien de Monsieur Dethier, actuel Président du Conseil Communal de Mettet, et donc, en principe, garant de la bonne tenue et de la correction du débat démocratique), quitté la séance qu’il présidait dans le seul but de venir me menacer (dans les toilettes alors que je m’apprêtais à uriner ; y a pas d’heure ni d’endroit pour les actes de bravoure) de me « casser en public », selon ses propos.

Je lui ai d’abord calmement mais fermement répondu que je n’avais fait que lire la réponse qu’il m’avait adressée, alors qu’il prétendait n’avoir rien reçu de ma part.

Alors que je lui exposais ma façon de penser, Monsieur Dethier a haussé le ton, ne me laissant plus m’exprimer, alors que j’étais toujours face aux urinoirs. C’est mal me connaître que de croire que je vais me laisser pareillement et aussi grossièrement intimider, j’ai donc également haussé le ton, essayant, ce n’est pas simple, d’être à mon tour aussi menaçant que lui, je lui ai donc dit de me « ficher la paix et de quitter les lieux … »

Le haussement de ton en provenance des sanitaires à probablement perturbé le bon fonctionnement du Conseil Communal (dont Monsieur Dethier, Président, est, je le rappelle, le garant) au point que quelques Conseillers sont sortis voir ce qu’il se passait. J’ai pour ma part vu Madame Isabelle Doneux, et on m’a dit que Monsieur Vanderweyden, Conseiller, est également sorti, ainsi que Monsieur Delforge, Bourgmestre. Une autre personne, une dame qui assistait à une autre réunion dans une salle annexe, aurait également été témoin, en tout ou en partie, de l’incident.

Après quelques instants pris pour retrouver ma sérénité (et achever de faire ce pour quoi, moi, j’avais gagné les sanitaires), j’ai regagné ma place au Conseil Communal. J’ai remarqué que le Bourgmestre assumait la Présidence de la suite de la séance. Monsieur Dethier, quant à lui, était sans doute trop occupé à rédiger les SMS à nouveau menaçants qu’il m’a ensuite adressés et dont j’ai, bien entendu gardé précieusement copie.

Pour conclure, je rappelle que le ROI du Conseil Communal prévoit que l’une des responsabilités du Président de séance est de garantir la sérénité des débats, et certainement pas de susciter de vaines querelles générées, qui plus est, par sa propre frustration d’avoir été publiquement, mais sans agressivité aucune, pris en défaut.

L’incident aurait pu en rester là, tout le monde pouvant se tromper et le reconnaître sans problème. Monsieur Dethier en a voulu autrement. Que chacun juge de la dignité des uns, et de l’indignité des autres, au regard des fonctions qu’ils occupent.

Ce qui précède, je le rappelle, ne s’est pas déroulé lors du souper de l’amicale des anciens du club de pétanque de Foufny-lez-Berdouilles, mais bien au Conseil Communal de notre Commune de Mettet. S’il est un endroit où le débat démocratique trouve tout son sens, c’est bien celui-là. Il est intolérable qu’un individu tente de museler le dit débat par provocations et intimidations. Que cet individu occupe, qui plus est, le siège de Président de séance (et au passage, celui de Président régional de sa formation politique qui ne mérite quand même pas ça), c’est juste inadmissible, et pour tout dire, indigne.

Salutations,

Jean Adam

Réactions

Fabian Dethier réfute les arguments de Jean Adam. Le bourgmestre renvoie les protagonistes dos à dos.

Aucune réaction officielle n’est pour le moment arrivée après le courrier de Jean Adam.

Pour Yves Delforge, bourgmestre (ICAP), il est intolérable de s’invectiver ainsi quand on est mandataire communal. Deux membres de sa majorité qui se disputent ainsi, ça pourrait poser problème ? "Aucun. Déjà pour le moment Isabelle Doneux et Jean Adam votent systématiquement contre nous alors qu’ils sont dans notre majorité, ça ne changera rien" , rétorque Delforge.

Isabelle Doneux (Rops) justement, pour sa part ne s’étonne pas, Dethier a déjà usé de la même attitude envers elle-même. Et, nous dit-on, ce dernier aurait même envoyé un sms à Robert Joly (Rops) lui signifiant qu’il ferait bien de faire taire la conseillère.

Fabian Dethier de son côté nous avoue n’avoir lu le courrier de Jean Adam qu’en diagonale. Il a, dit-il, simplement voulu calmer le jeu, raison pour laquelle il a rejoint son opposant dans les toilettes. "En fait, son intervention initiale n’était pas acceptable. Il a fait état d’un mail que je lui avais envoyé mais il en a sorti quelques phrases, hors contexte. Je n’ai pas été heureux de son intervention, c’est un fait. J’ai simplement voulu dégonfler l’affaire mais maintenant il tente de l’instrumentaliser" , nous dit celui qui est également président régional du CDH.

Mais il se fait fort de faire parvenir à la presse différents mails envoyés par le conseiller Rops aux membres de la majorité (dont il fait normalement partie) montrant le caractère irascible du personnage. "C’est un colérique. Quand on ne fait pas à sa mode en réunion de majorité, il s’en va en claquant la porte." Chose faite ce vendredi en fin journée quand il nous communique un mail de son adversaire qui dit ceci : " Bonsoir à tous, Compte tenu de l'état dans lequel se présente(nt) certain(s) élu(s) aux réunions de majorité (et d'autres) et du caractère répétitif de ce type d'incident qui empêche la tenue de débats démocratiques sereins, je vous confirme que je ne participerai plus aux réunions de majorité. Je poserai donc dorénavant toutes mes questions lors des Conseils Communaux". Nous laisserons nos lecteurs juger ...

Dethier estime encore qu’il a assez d’expérience politique pour ne pas céder à certaines provocations : "Quand quelque chose ne va pas, si on n’est pas d’accord, on s’explique. Mais Adam se rend compte qu’avec cette histoire qui fait rire, il a perdu des points et maintenant, avec son courrier, il tente simplement de se reprendre."