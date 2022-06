Une altercation a éclaté dans un café de Mettet en juillet 2020. La victime a reçu des coups de pied et de poing au visage et a subi une incapacité de 4 jours. Sébastien, considéré comme l’auteur des coups, comparaissait début juindevant le tribunal correctionnel. "J’ai voulu aller l’aider et le tirer de la mêlée. Il a cru que c’était moi et il a porté plainte." Sébastien, déjà impliqué dans un dossier de coups en 2012, a payé les frais médicaux (700 euros) de la victime des coups, alors qu’il prétend ne pas avoir levé la main sur quelqu’un ce jour-là.

Le substitut Vandermeiren précisait le contexte : "Il n’y a pas eu d’échauffourée ce jour-là, le prévenu s’est dirigé vers la victime et lui a donné des coups au visage." Une peine autonome de travail de 100 heures et une amende de 100 euros étaient requises. C'est la sanction qui a été prononcée par le tribunal ce vendredi.