Dans la nuit de dimanche à lundi vers 23h40, un terrible et dramatique accident a coûté la vie à une personne née en 1980 rue de Gougnies à Biesme. Une conductrice circulait en direction de Mettet lorsque, dans une légère courbe, la voiture a quitté sa trajectoire pour percuter violemment un poteau en béton supportant des câbles électriques. Le poteau s’est brisé en plusieurs morceaux et des arcs électriques causés par les câbles sous tension ont immédiatement enflammé le réservoir du véhicule. Alertés par des riverains, les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le lieutenant Medhi Akal, se sont rendus sur les lieux avec deux autos pompes, une ambulance ainsi que le SMUR de Marie Curie.

Sur le lieu, le véhicule était totalement embrasé et plusieurs lances à eau ont été mises en action pour circonscrire le foyer. À l’intérieur du véhicule se trouvait une conductrice née en 1980, et originaire de la région, qui a, malheureusement, perdu la vie. Deux équipes de police de la zone Entre Sambre et Meuse se sont rendues sur les lieux pour les constatations. La route reliant Châtelet à Mettet a été fermée dans les deux sens de circulation. Ce sont les pompes funèbres Fontaine de Charleroi qui ont enlevé le corps tandis qu’une équipe du DVI et un médecin légiste étaient requis pour tenter d’identifier la victime. Le dépanneur Pascal Marchand de la localité a enlevé l’épave tandis que deux équipes d’Ores réparaient les câbles sectionnés qui privaient une partie du village d’électricité.