La quadragénaire a avoué une vente de cocaïne d’environ 10grammes par mois depuis 8 mois, soit un bénéfice estimé à plus ou moins 4000€.

La mère de famille explique qu’elle est au chômage, qu’elle a repris des études d’éducatrice en septembre 2019 et que sa fille est aux études. Elle vendrait pour « mettre du beurre dans les épinards ». Et elle a été « presque soulagée quand elle a été interpelé car il était temps que ça s’arrête ». Elle n’a pas été prise en flagrant délit mais les policiers avaient des soupçons et on procédé à une visite domiciliaire. Elle doit comparaitre fin de matinée, début d’après-midi devant la juge d’instruction.