Six hommes et six femmes ont été désignés mercredi par la cour d’assises de Namur pour juger Michel Petersbourg. L’homme est accusé d’avoir tué avec préméditation Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt. Le procès débutera lundi à 9h, la cour sera présidée par Annick Jackers.

La victime, âgée de 47 ans au moment des faits, résidait à Somzée. Elle a été tuée d’une balle dans la tête et de deux dans la poitrine par l’accusé.

Le corps de Nathalie Lahaye a été retrouvé dans son véhicule sur la place de l’hôtel de Ville de Walcourt. Dans les heures qui ont suivi son interpellation, Michel Petersbourg, né en 1969, a avoué avoir tiré. Il a cependant réfuté son intention de la tuer.

Nathalie Lahaye et Michel Petersbourg se sont rencontrés au début des années 90. Très amoureuse, elle emménage avec lui dans un appartement à Charleroi-nord. Peu présent, il boit beaucoup et est impliqué dans des magouilles. Si c’est lui qui met fin à la relation en 1994, Nathalie ne voulait plus d’une vie entrecoupée des séjours de son conjoint en prison pour trafic de véhicules. Nathalie était sa première petite amie et son seul véritable amour.

C’est en 2017 que Petersbourg reprend contact avec Nathalie Lahaye. Elle fait part de difficultés dans cette relation à plusieurs personnes. Elle montre notamment des messages menaçants à une amie en lui précisant : "Si il m’arrive quelque chose, retient bien ce prénom et ce nom : Michel Petersourg". On la décrit, à quelques jours du drame, comme terrifiée, n’osant plus sortir les poubelles ou covoiturer. Elle demande à son fils de bien fermer les portes lorsqu’il est seul, suite à des menaces proférées par l’accusé. A une autre amie, elle expliquera que Petersbourg "est fou et toujours armé, qu’il lui a dit que si elle le quittait, il la tuerait, qu’il n’avait rien à perdre". Les proches de Nathalie notent un changement de comportement juste avant son décès, suite à ses retrouvailles avec Petersbourg.

Le jour des faits, Michel, une amie de celui-ci, et Nathalie se retrouvent à l’hôtel de l’Aigle à Walcourt. Pour discuter, Petersbourg et sa future victime sortent de l’établissement. Nathalie s’installe au volant de sa voiture et Michel sur le siège passager. Il lui tire alors une première fois dans la poitrine avec un pistolet automatique 7, 65mm, "sans regarder". Il explique alors qu’elle lui aurait demandé "Pourquoi as-tu fait cela ?" et il affirme avoir répondu : "C’est moi qui décide", avant de lui tirer une seconde fois dans la poitrine et une fois dans la tête. "Je l’ai ensuite embrassée, elle était déjà froide. Je n’avais plus de balle pour me suicider", déclare-t-il aux enquêteurs.

Une fois interpellé, Petersbourg, dont l’orgueil était blessé car Nathalie voulait mettre fin à leur relation, a déclaré qu’il voulait se pendre suite aux faits. Il a aussi confié aux enquêteurs qu’elle voulait qu’il la tue.

Une vie de délinquance

Né à Montignies-sur-Sambre le 27 mars 1969, Michel Petersbourg a été livré à lui-même très tôt. Il se met à voler des voitures à l’âge de 16 ans. Ses activités illégales lui rapportent de l’argent et il vit de celles-ci. Les condamnations s’enchaînent à partir de 1990 alors qu’il est âgé de 20 ans : vols, vols qualifiés, tentative de vol avec violence, trafic de véhicules, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité, port d’arme prohibée, association de malfaiteurs, infractions aux télécommunications, détention d’explosifs, attaque d’un transport de fonds, faux, usage de faux, recel, usurpation d’identité. Il a également été condamné à 12 reprises par des juridictions de roulage pour des défauts d’immatriculation, d’assurance, d’ivresse et de délits de fuite.

Entre 2 séjours en prison, à l’âge de 38 ans, il fait la connaissance d’une fille de 18 ans à qui il fait un enfant. Les témoins du dossier le décrivent comme paranoïaque, entendant des voix, se croyant sur écoute et tenant des monologues décousus sous l’influence de l’alcool.

Nathalie, joviale et rayonnante, une maman poule !

Nathalie Lahaye est née le 28 septembre 1970 à Charleroi. Après sa relation avec Petersbourg au début des années 1990, elle se met en ménage avec Jean-Carlo Frascarelli en 1995, avec qui elle a un enfant, Domenico, le 24 mai 1996. En 1995, elle est engagée à la résidence Les Bruyères à Jamioulx, comme attachée au service en salle, fonction qu’elle exercera jusqu’à son décès.

En 2009, le couple se sépare suite à des tensions, mais Nathalie et Jean-Carlo restent en bons termes. Leur fils vivait avec Nathalie depuis lors, elle est présentée comme une maman poule, très attentionnée et à l’écoute.

Nathalie Lahaye est décrite comme joviale, rayonnante, qui aime la vie, comptant de nombreux amis. Coquette, elle était toujours bien habillée et maquillée, on lui attribuait le don d’arriver à faire de très belles choses avec peu de moyens. Les voyages étaient l’un de ses plaisirs, notamment en Tunisie.

JVE