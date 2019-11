Son avocat propose q'ul suive une formation VIAS. Le hic ? Il ne maîtrise que très peu le français

Christophe (prénom d'emprunt),comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel pour faire appel à une condamnation du tribunal de police. En mars 2018, il s'est fait flasher à 134km/h (vitesse corrigée : 125km/h), dans une zone de travaux de la région namuroise où la vitesse était limitée à 7Okm/h.

Condamné à une déchéance du droit de conduire de 15 jours et à 400 € d'amende, le prévenu a décidé de faire appel, estimant la condamnation trop sévère.

L'avocat de ce dernier a expliqué que son client était indépendant dans le secteur de la construction et que ce jour-là, il avait oublié du matériel. Son patron lui aurait alors mis la pression et lui a prêté son véhicule afin qu'il retourne plus vite sur le chantier.

Le conseil du prévenu a demandé une suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Il suggérait notamment une formation VIAS comme mesure judiciaire alternative. Seul hic ? Son client, Roumain d'origine, ne maîtrise le Français qu'approximativement. Jugement le 10 décembre.