En cette période de travail à distance, la Ville d’Andenne a mis en place des solutions pour les étudiants ou les travailleurs qui auraient besoin d’un accès à un ordinateur. Depuis le 17 novembre et jusqu’au 13 décembre, l’Ecole Industrielle et Commerciale d’Andenne (EIC) met à disposition un de ses laboratoires informatiques tous les jours de la semaine. Pour rappel, l’EIC est située dans le centre d’Andenne, rue Adeline Henin, 4. Dans le respect des distances et des mesures sanitaires, des ordinateurs fixes avec connexion Internet peuvent ainsi être utilisés gratuitement.

Il est par contre impératif de réserver sa tranche horaire sept jours à l’avance via l’agenda https://www.eicandenne.be/reserver-un-pc/ . Les plages horaires sont disponibles soit le matin de 9h à 12h, soit l’après-midi de 13h à 16h, du lundi au vendredi. Il est également possible de prendre ce rendez-vous en téléphonant au secrétariat de l’EIC 085/84.49.63, entre 8h30 et 16h00.