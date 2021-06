La start-up Wiki srl se donne 30 jours pour récolter 5.000 € pour développer un logiciel de mixage Mix4Cycling adapté spécifiquement aux besoins des instructeurs d’Indoor Cycling, fitness et autres cours donnés sur de la musique rythmée.

Anaïs Brogneaux et Pascal Rombaux indiquent : "L'idée est tellement innovatrice que ce logiciel s'est déjà pré-vendu à 21 exemplaires à travers le monde entier. La facture globale pour le développement de ce logiciel est d 'environ 100.000€ et afin de boucler notre budget nous lançons un crowdfunding sur une des plateformes les plus connues du genre.Ce logiciel intègrera les fondamentaux du mixage harmonique et de la puissance musicale ainsi que la diffusion de vidéo afin de produire des cours de qualité.L’importance de la musique est un des secrets pour assurer le succès des programmes d’indoor cycling ou autres cours de fitness. Actuellement, les instructeurs doivent jongler avec 2 voire 3 logiciels distincts, avec plusieurs écrans et beaucoup de stress pour que le cours se passe correctement."

Avec 15 années d’expériences en tant qu’instructeurs certifiés, Anaïs Brogneaux et Pascal Rombaux ont pour objectif de libérer les profs des contraintes technologiques de mixage pour gagner du temps, se concentrer davantage sur les participants et libérer du temps pour leur famille.

Wiki srl a fait débuter sa campagne de crowdfunding le 27 mai et elle se terminera 30 jours plus tard. L’objectif : atteindre 5.000 € en vue de terminer la version bêta et surtout de la faire valider par les 15 bêta-testeurs professionnels qui soutiennent le projet !

Des contreparties comme des abonnements au logiciel de 1 à 3 mois sont disponibles. Une contrepartie « spéciale » pour les adeptes des platines est proposée : un « Meet & drink » avec le DJ ... ØXOON ( https://www.oxoonofficial.com/ ), résident FUN RADIO et PLUG RTL.

Si le logiciel s’adresse prioritairement aux professionnels, Mix4cycling peut également servir pour les entraînements des amateurs.