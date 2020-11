Dans le cadre de sa candidature pour l’Appel à Projet “Wallonie Cyclable”*, le service Transition de la Ville d’Andenne organise une enquête auprès des usagers ou potentiels usagers du vélo de la région andennaise.

À partir de cette consultation, la Ville d’Andenne souhaite prendre en compte les besoins des habitants, travailleurs, étudiants, sportifs, parents…, cyclistes ou non, pour améliorer les déplacements cyclables et donner envie à d’autres de (re)monter en selle, pour une ville plus apaisées et plus accessible pour tou.te.s

L’enquête est accessible sur le site internet de la Ville d’Andenne : https://www.andenne.be/wallonie-cyclable-enquete/

Adaptée aux différents publics cibles, elle aborde les habitudes de mobilité des usagers, du type de vélo utilisé en passant par les itinéraires pratiqués jusqu’aux points noirs et zones à améliorer. Le questionnaire complet peut être consulté via ce lien : https://forms.gle/4dDtMtoSciCVsG4e6

Ouverte depuis le 9 novembre, l’enquête se poursuit jusqu’au 29 novembre prochain. Les premières analyses permettront de dresser le dossier de candidature pour répondre à l’appel à projet « Wallonie Cyclable ». Cette consultation prend place en introduction d’un Plan communal de mobilité qui sera élaboré courant 2021. Celui-ci prendra en compte tous les aspects de la mobilité sur Andenne. Les personnes qui souhaitent faire partie d’un groupe de travail sur une thématique en particulier (mobilité piétonne, accessibilité pour les personnes handicapées, zonings, écoles…) peuvent également signaler leur intérêt.