Mobius Beer, basée à Fernelmont, propose actuellement une seule bière bio. Afin d'élargir sa gamme, elle lance une campagne de crowdfunding.

La bière Mobius a été créée par Gilles à l'occasion de son mariage avec Marie en 2016. Cette histoire a commencé à Chastre, dans le Brabant Wallon et, du à son manque d’espace, a continué son chemin dans le Namurois, à Sombreffe. C’est une bière blonde bio inspirée du style IPA (Indian Pale Ale) caractérisée par un nez aromatique et une pointe d’amertume en bouche. "Dans un souci d'excellence, nous avons démarré avec un seul et unique produit, la Mobius Dry-Hopping. Avec un succès auprès des amateurs de bières mais aussi d'autres consommateurs plus occasionnels, il nous semble temps de proposer de la nouveauté. Par ailleurs, Mobius, c'est bien plus qu'une bière. C'est un rêve et une idéologie qui se concrétise en un projet promouvant l'artisanat et le circuit-court. Consommer Mobius, c'est donc soutenir une économie respectueuse de l’Homme et de la Terre. Dans cette optique, nous aspirons à la création d’une ferme pluridisciplinaire avec des partenaires bien de chez nous. Nous voulons travailler ensemble dans un lieu commun autour des valeurs telles que le partage et l’entraide. Dédié à l’artisanat, cet espace permettrait la création de synergies entre chaque activité. Le choix du nom Mobius se base sur le ruban de Moebius (Möbius) qui est une forme géométrique à une seule face. C'est une boucle sans fin et, pour nous, cela signifie que rien n'est jamais acquis; qu'il est nécessaire de se renouveler continuellement. Notre équipe se compose de Gilles, créateur de la Mobius, Damien, expert en techniques brassicoles et Pauline qui s’occupe du marketing et de la vente. Nous sommes une équipe de passionnés œuvrant autour d’un projet et partageant des valeurs communes."

© DR

L'équipe explique : "Nous avons lancé une campagne de crowdfunding afin d'élargir notre assortiment de bières et de nous rapprocher un maximum de notre graal : construire une brasserie éco responsable au sein d’une ferme pluridisciplinaire. La campagne a débuté le jeudi 22 octobre 2020 et prendra fin le 22 novembre 2020. En l’espace de 30 jours, nous espérons récolter assez de fonds pour atteindre nos trois objectifs: lancer la production de nos nouveaux produits, créer un partenariat avec les maraîchers de chez G.R.O.W. et nous développer davantage. En quelques jours, nous avons réussi à récolter 35 % de notre premier pallier; le brassage des nouveautés."

Pour participer au crowdfunding: https://www.miimosa.com/be/projects/une-petite-soeur-pour-mobius-beer-et-plus-si-affinites#description

Site web Mobius Beer https://www.mobiusbeer.be/