Déjà condamné à trois ans de prison avec sursis probatoire pour des violences conjugales par le tribunal correctionnel de Charleroi en septembre 2021, Dylan (1997) a remis le couvert quelques mois plus tard. Menaces, destructions mobilières, coups et blessures, rébellion et surtout tentative d’homicide lui sont reprochés. Mis en relation avec sa personnalité borderline, ces faits inquiètent le parquet de Namur qui requiert quatre ans ferme. "Monsieur, c’est une bombe à retardement."

Après quelques mois de relation, la compagne de Dylan décide d’y mettre un terme. Elle accepte néanmoins de l’héberger, le temps qu’il trouve un nouveau domicile. Le matin du 24 janvier dernier, le jeune homme fait une crise de jalousie et pousse son ex dans le divan. Celle-ci a le bon réflexe, celui de s’en aller pour calmer la situation. Mais cela n’a pas l’effet escompté. Lorsqu’elle revient avec son frère, Dylan est toujours aussi énervé. Il casse tout dans le domicile et les menace avec un couteau de cuisine. Il aurait même tenté de leur porter des coups avec, ce que conteste le principal intéressé.

À l’arrivée des policiers, Dylan tient toujours ce couteau en main et fonce vers eux, ignorant les injonctions qui lui sont faites. "Tirez-moi dessus, je n’en ai rien à foutre", dira-t-il, espérant trouver la mort sous les tirs des policiers. C’est finalement avec un taser que le jeune homme sera maîtrisé.

L’homme a encore été l’auteur d’une rébellion quelques heures plus tard, au commissariat, ainsi que de coups et blessures sur un agent de police. "Au moment de prendre ses empreintes, il a mis un coup à un policier et a tenté de l’étrangler", précise la partie civile. Ce dernier a subi 20 jours d’incapacité de travail. Neuf policiers sont constitués parties civiles.

La défense plaide l’acquittement pour la tentative d’homicide et le sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie pour les autres préventions. Jugement le 28 juillet.