L'artiste explique : " J'ai eu la chance de pouvoir écrire, composer, enregistrer pendant cette période de confinement.Je suis dynamique et passionné, la musique est pour moi une manière de rêver et me construire. J'espère que cela se ressent dans mes morceaux... Après plusieurs semaines de boulot intense, j'en ressors assez fier, et c'est quelque chose que je dis rarement. De nombreuses personnes ont été invitées à sauter chez eux et de me fournir les images pour le refrain final du morceau. J'ai bien hâte de retrouver le public en concert pour sauter ensemble sur ce refrain qui m'a drillé toutes ces semaines, un grand merci à ceux qui ont participé. Un deuxième single est attendu pour la fin juin. Et un troisième, fin d'été, d'autres clips suivront donc"

Tom Coclet ajoute : "J'ai eu la chance de me produire dans plusieurs centres culturels en 2019-2020 : Gembloux, Marche-en-Famenne, Schaerbeek, Saint-Gilles,.. ainsi que dans différents évènements : Fête de la musique, festivals, soirées concert,...Plusieurs dates sont prévues fin 2020 et début 2021 dans la région. Notamment le 14/01/21 au centre culturel d'Eghezée. Une candidature au concours court circuit de cette année soutient également toute ma motivation."

Produit par l'asbl "Some music" https://somemusic.wixsite.com/somemusicasbl, les enregistrements du Namurois ont été réalisés au Jet Studio https://www.jetstudio.com/

La page Facebook de l'artiste : : https://www.facebook.com/TomCocletOfficial

Le lien direct vers le clip de "Multiplie" : https://www.facebook.com/TomCocletOfficial/videos/2636026703351354/