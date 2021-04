Muriel, 55 ans, tuée à coups de couteau à Couvin Namur S.M © D.R.

Un drame a secoué le centre-ville de Couvin dans la nuit de jeudi à vendredi. Le corps de Muriel Robert, une femme née en 1966, a été retrouvé sans vie dans un immeuble de la rue de la Ville, à Couvin. "Il s’agit d’une mort violente et suspecte. Le dossier a été mis à l’instruction du chef d’homicide", a indiqué le parquet de Namur. On parle de coups de poing et surtout de coups de couteau. "En un an, Muriel s'est complètement laissée aller", nous raconte un proche.