L’idée de cette nouvelle exposition vient du bus n°4. Cette Namur - Profondeville est très utilisée et appartient véritablement à la vie wépionnaise. De fil en aiguille, le Musée est remonté jusqu’aux origines de la ligne 4 : le tram qui a circulé de 1895 à 1952 avant d’être remplacé par le bus, jugé plus rapide et plus mobile. En outre, le tram est également très important pour l’histoire du développement de Wépion. En tant que premier moyen de transport en commun reliant la ville de Namur à Wépion, il a permis le développement du tourisme et l’agrandissement du village. Les habitants peuvent désormais habiter en dehors de la ville et se rendre sur leur lieu de travail en empruntant le tram. Il a également boosté la culture fraisière.

La salle est imaginée comme si vous montiez dans un tram. Ainsi, tous les panneaux de l’exposition retracent l’histoire de la ligne 4. Quant aux objets, ceux-ci sont directement liés à l’univers du tram : sacoches, monnayeurs, poinçonneurs, tickets, abonnements, képi, trompette, clef de service, plaques émaillées, banquette, plaque de conducteur, maquettes, luminaires, reconstitution, cartes postales, documents d’archives, etc.

Les visiteurs qui le souhaitent recevront un carnet de balade (+- 10km) qui reprend une partie de l’itinéraire de la ligne 4.

Plus d’informations : www.museedelafraise.com