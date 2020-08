Le Théâtre de Verdure permettant d’organiser des événements à l’air libre, le Comité d'Animation de la Citadelle a décidé d’y programmer des concerts à capacité réduite et dans le respect des règles de sécurité liées à la crise du covid-19. Pour mettre en place cet événement, il a fait appel au CAVEMA. Celui-ci a alors proposé une programmation avant tout axée sur la musique vocale, avec des artistes de niveau professionnel.Le public sera assis sur les gradins du Théâtre de Verdure en respectant la distance de sécurité. Un maximum de 200 places sera occupé.

Le Chœur de Chambre de Namur prestera deux fois le samedi et une fois le dimanche. Il s’agira de plus petites formations que d’habitude, organisées en section locales.

Jean-Marie Marchal, directeur du CAVEMA, explique la démarche : "Comme chacun le sait, la pandémie du Covid-19 n’a pas été sans conséquences pour le secteur culturel, et notamment pour les musiciens, subitement privés de concerts et de perspectives professionnelles. À travers le temps, les artistes ont souvent été confrontés aux aléas de leur métier et à divers types d’incertitudes. Ils y ont trouvé matière à développer une rare capacité à renouveler leur imagination, à titiller leur créativité, à se réinventer sans cesse. Dans ce cadre, le Chœur de Chambre de Namur a décidé de se multiplier en autant de sections locales (namuroise, liégeoise, bruxelloise) afin de proposer des programmes variés, attrayants, à travers des équipes réduites qui combinent le plaisir de chanter, l’amour de la musique et le respect des normes sanitaires. Sous cette forme légère et mobile, le Choeur de Chambre de Namur peut ainsi apporter le bonheur musical à des publics très divers, dans les salles de concerts, bien sûr, mais aussi au profit d’associations diverses. Une manière finalement très heureuse de faire face aux rigueurs du temps avec sourire et enthousiasme."

Au programme :

Samedi 22 août

13h - le Chœur de Chambre de Namur (team Namur)

15h30 - le quatuor Claves

18h - le Chœur de Chambre de Namur (team Bruxelles)

Dimanche 23 août

13h - le Chœur de Chambre de Namur (team Liège)

15h30 - Dixit, an operakapela band

18h - Kava-Kava, chœur de dames

Le baryton namurois Kamil Ben Hsaïn Lachiri chanteur dans le clip de relance de l’activité touristique de la Citadelle chantera avec le chœur de chambre de Namur (teams Namur et Bruxelles) ainsi qu’avec le groupe Dixit.Vous n’avez pas eu l’occasion de visionner ce clip ? Rendez-vous sur https://citadelle.namur.be/fr/videos

Informations pratiques :

· Sur réservation obligatoire : https://citadelle.namur.be ou dans les Night & Day Presse.

· Tarif: adulte : 10€ par concert ; enfant (6-18 ans) : 5€ par concert ; gratuit en-dessous de 6 ans.

· Prévoir une tenue adaptée aux conditions de plein air ; parapluies et chiens non autorisés dans les gradins.

· Le self-terroir "Made in Namur" sera ouvert aux spectateurs (boissons et petite restauration).