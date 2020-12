"En tant que marchands de bonheur, nous trouvons normal d’égayer quelque peu le quotidien de chacun durant les fêtes", annoncent Jérôme et Julien Istace, frères jumeaux que l'on retrouve derrière le concept Mydjukebox, présenté comme "La seule discothèque ouverte pendant les fêtes !"

"Indépendants dans l’événementiel, nous avons décidé de diffuser des ondes positives en cette fin d’année pour contrer la morosité ambiante. Dj’s professionnels, nous avons convié quelques collègues pour créer un collectif dj’s « The mix must go On ». Ensemble, il nous semblait normal, vu notre métier, d’offrir une bouffée de bonne humeur pendant les fêtes grâce à la musique, en respectant les normes de sécurité en vigueur. Le concept est gratuit, il touche toutes les tranches d’âge et tous les publics. Il s’appelle My Djukebox : la seule discothèque ouverte durant ces fêtes! Depuis le site internet www.mydjukebox.be que nous avons créé, les gens auront accès gratuitement à leurs styles de musiques favoris mixés par des dj’s pros."