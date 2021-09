Ce chantier de sécurisation et réhabilitation des revêtements de la N90 entre Andenne et Namur, qui a débuté le 28 septembre 2020, a permis de réduire la voirie de 2x2 bandes à 2x1 bande, de éhabiliter la couche supérieure du revêtement dans les deux sens sur 4 km, de créer des tourne-à-droite et tourne-à-gauche via le placement de marquage et d’îlots centraux, de renforcer la signalisation verticale et les limitations de vitesse (panneaux de signalisation, marquage au sol).

Le 6 novembre 2020, la N90 avait été totalement rouverte dans les deux sens. Du 15 juin au 10 juillet 2021, les travaux ont successivement porté sur deux parties de la nationale : sur environ 3 km de la rue Gawday à Maizeret (N90) et sur la chaussée d’Anton (N90) à Andenne, sur environ 2 km.

Du 20 septembre au mardi 28 septembre, de nouveaux îlots centraux ont été aménagés sur la chaussée d’Anton (N90) à Andenne, sur environ 2 km et sur la chaussée Moncheur (N90) à Andenne sur moins d’un km.

Ce chantier est financé par la SOFICO, maître d’ouvrage, dans le cadre de son Plan de relance des chantiers (auto)routiers pour un budget de près de €2 184 000 HTVA. Il a été réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est l’entreprise WILLEMEN INFRA qui a été désignée par marché public pour l’exécution des travaux.