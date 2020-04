Il tente de frapper sa compagne avec un couteau puis s'en prend aux policiers et crache sur eux

Ce samedi vers 18 heures, les policiers de la zone Arche ont dû intervenir à Namèche (Andenne) pour venir à bout d'un gars "complètement explosé", peut-êre à cause de la prise simultanée d'alcool et de médicaments. Dans un premier temps, l'homme aurait voulu porter des coups de couteau à sa compagne et cette dernière s'est réfugiée chez des voisons d'où elle a appelé les secours.

Arrivés sur place, les policiers ont constaté que l'agresseur s'était barricadé dans sa maison. Après l'arrivée des renforts, ils ont réussi à s'emparer de lui non sans mal: l'individu a tenté de leur porter des coups, les a injuriés et a craché sur eux. Une fois dans le combi, il s'est encore rebellé, a recommencé les injures et les crachats. En cette période de pandémie, ce dernier fait constitue un élément aggravant... Il est évidemment privé de liberté.