Le dernier week-end d'août est traditionnellement celui des Solidarités à la Citadelle de Namur. Comme tous les gros événements de l'été, le festival des mutualités socialistes a été annulé. Voilà qui laissait une scène en plein air libre pour y organiser des concerts à capacité limitée dans le respect des règles de sécurité liées à la crise du covid-19.

"Le théâtre de Verdure est idéal car il comporte déjà une scène et les gradins pour installer le public: on était donc dans les conditions idéales pour y tenir des concerts pop conformes aux normes sanitaires actuelles", explique l'organisateur des trois dates Vincent Lier (Ether Agency) qui s'associe à plusieurs partenaires pour cette série de dates sous le label "Les Plein air du Belvédère".

© Goose (DR)



"J'avais envie de montrer qu'on pouvait faire tourner des artistes, faire travailler des métiers du spectacle à Namur dans le respect des mesures covid-19", ajoute celui qui est assez nouveau dans le sérail. "Je me suis relancé avec un groupe de metal l'année dernière au Belvédère et j'ai envie de montrer que je fais cela sérieusement: la ville a posé des conditions et elles seront toutes respectées",assure-t-il.

Concrètement, l’organisateur va gérer le public par bulle de 15 personnes. Celui-ci prendra d'ailleurs place en plusieurs salves. "L'endroit, si l'on y place 400 personnes maximum comme prévu par le fédéral, permet de tout faire avec un maximum de sécurité pour tous. Les spectateurs resteront assis et ne pourront pas aller au bar: ce sont les boissons qui viendront à eux pour respecter la distanciation sanitaire. Il y aura évidemment du gel hydroalcoolique et il faudra porter le masque", détaille Vincent Lier qui vient de mettre en les places en vente.

© Milow (DR)



Les artistes programmés sont aussi permis grâce à la crise: Hooverphonic le vendredi, Goose précédé par les Banging Souls le samedi et Milow le dimanche. "Un groupe comme Hooverphonic, par exemple, est normalement booké tout l'été et tourne de festival en festival. Or, des têtes d'affiche comme ça se sont tout à coup retrouvés avec un agenda presque vide donc il a été plus facile de négocier un cachet acceptable pour ce concert intimiste", explique l'organisateur qui a aussi pu bénéficier su soutien d'autres partenaires locaux comme Panama, le Belvédère.

"La société Live 4 Life de Gembloux a baissé son tarif un maximum pour que l'événement puisse se tenir", souligne Vincent Lier qui espère procurer du plaisir aux Namurois et donner du baume au cœur du secteur événementiel qui souffre depuis quatre mois.

Tarif: 25€ (sauf Hooverphonic: 35€).

https://www.facebook.com/events/2721634954779906

https://www.facebook.com/events/943985846040089/