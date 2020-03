"Bravo aux parents qui ont trouvé des solutions pour respecter les mesures et recommandations prises", félicite l'échevine

L'échevine de l'enseignement Patricia Grandchamps est dans une situation exceptionnelle. Avec les directions d'établissement, elle a travaillé tout le week-end pour organiser des garderies dans les établissements primaires et maternels de la ville de Namur. D'autre part, elle est ravie de voir que celles-ci ne sont utilisées en moyenne que par 3% des enfants inscrits à l'école.

© DR



C'est ce qu'elle a constaté en faisant le tour des écoles dès 6h30 ce lundi matin. "Bravo aux parents qui ont trouvé des solutions pour respecter les mesures et recommandations prises. Merci au corps enseignant qui était présent pour accueillir les enfants des aides soignants, du personnel de sécurité ou qui n’avaient d’autre possibilité que de venir à l’école. Merci aussi aux services de la Ville qui ont tout fait pour répondre avec moi à ce plan d’urgence", dit-elle en rappelant que cet accueil est mis sur pied pour les besoins "du personnel soignant et de la sécurité publique ainsi que pour les parents qui n'ont pas d'autre solution que la garde par des personnes à risques."

© DR



Pour rappel, voici ce que la Ville de Namur a pris comme décisions et dispositions ce vendredi en ce qui concerne l'enseignement et la petite enfance:

"Les crèches communales comme privées restent bien ouvertes. Il est recommandé aux personnes âgées et à risque, membres des familles ou bénévoles, de ne pas rentrer en contact avec les enfants et le personnel des crèches. Respectant les consignes et décisions des autorités supérieures, les cours sont suspendus. Cela ne signifie pas que des travaux ne peuvent pas être confiés au domicile. Cela ne signifie pas non plus que le personnel d’enseignement et d’encadrement est en congé. Il doit continuer d’être présent dans l’enceinte scolaire, afin de permettre les garderies."

"Si des enfants peuvent être gardés par leurs parents, des amis ou membres de la famille qui ne sont pas des personnes âgées ou à risque, c’est évidemment le maintien à domicile qui est à privilégier. A défaut, dans chacune des implantations scolaires communales, pour les trois catégories de personnes identifiées, une garderie sera organisée par la Ville de 6h30 à 18h chaque jour de la semaine. Chacun devra par contre venir avec ses tartines (pas de repas chaud servi ni de soupe)."

"Les établissements d’éducation que sont les Beaux-Arts, le Conservatoire et l’École industrielle et commerciale voient tous leurs cours également suspendus. Pour rappel, toutes les réunions d’associations de parents ou de personnes étrangères au cadre éducatif dans des bâtiments scolaires, les fêtes d’école ou les voyages scolaires de plus d’un jour sont interdits. Tous les lieux publics vont voir leur nettoyage intensifié, et singulièrement les locaux scolaires."

"Toutes les activités extra-scolaires publiques comme privées qui rassemblent un groupe de personnes (on ne parle pas du cours individuel de poney ou de piano) sont désormais interdites. La Ville de Namur annule l’ensemble de ses activités extra-scolaires et anticipe dès à présent l’annulation des divers stages et plaines de vacances qui étaient programmés à Pâques et organisés à l’initiative de l’autorité communale (stages et plaines des services jeunesse, sports et citadelle). Les parents seront bien entendu remboursés des éventuels versements déjà opérés auprès de la Ville. La traditionnelle chasse aux œufs du Parc attractif Reine Fabiola est annulée."