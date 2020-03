Le poste médical d’orientation du CHR sera réactivé ultérieurement si la situation aux urgences ou pour les médecins généralistes le nécessitait.

Un premier poste médical d’orientation avait été ouvert le jeudi 27 mars dernier au CHR de Namur - Site Meuse. Il a été fermé ce dimanche.

Pour rappel, les postes médicaux d’orientation (PMO) sont des postes de médecine générale disposés devant les hôpitaux. Ils permettent d’orienter rapidement les patients envoyés par leur médecin traitant ou le 1733 vers la solution qui leur convient : retour à la maison, consultation de médecine générale (sur place) ou hôpital (urgence).

"Durant tout ce week-end, la situation est restée calme dans ce PMO. Il a donc été décidé de le mettre en veille. Il sera réactivé ultérieurement si la situation aux urgences ou pour les médecins généralistes le nécessitait", informe le Gouverneur de Namur Denis Mathen qui remercie tout particulièrement le personnel et les bénévoles qui ont assuré les gardes durant tout ce week-end.

"L’ouverture durant ces trois jours a permis de tester le dispositif et l’accueil de patients et également de proposer quelques améliorations: check-lists pour l’ouverture et la fermeture du poste; check-lists pour les médecins; procédures pour les vêtements éventuellement contaminés; amélioration de l’encodage; de nouveaux aménagements pratiques ont pu été effectués", conclut-il.