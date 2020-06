Ces défauts de conformité viennent soit d’une absence totale d’autorisation, soit du non-respect des autorisations délivrées.

Ce mardi 23 juin, le conseil communal de Namur prenait connaissance d’un état des lieux réalisé sur les enseignes commerçantes de notre Ville ainsi que des recommandations qui en découlent. Les objectifs de ce guide sont multiples: assurer la visibilité des commerces sans surenchère entre eux; se doter d’une identité du territoire; veiller au paysage urbain et lutter contre la pollution visuelle

Dans l’état actuel des choses, le guide de bonnes pratiques en matière d’enseignes est un document que le Collège a adopté en dehors de tout cadre légal, qui résume et formalise clairement la ligne de conduite tenue depuis plus de 20 ans en matière de délivrance de permis d’enseignes. L’intérêt a été exprimé par le Collège de « muter » le Guide de Bonnes Pratiques en Guide Communal thématique rendu possible avec l’entrée en vigueur du nouveau CoDT.

L’étude comprend quatre phases; le diagnostic qui est aujourd’hui finalisé marque la fin de la première phase. "Il en ressort que le contenu du Guide actuel est globalement bon, les recommandations qui y sont faites sont cohérentes et tenables ; des pistes d’optimisation sont à l’étude. Le document vers lequel nous tendons ne sera dès lors pas révolutionnaire dans le contenu ni dans la pratique. Le constat le plus interpelant du diagnostic est que, s’il est sensiblement bien respecté au centre-ville, le Guide actuel est bien moins suivi en dehors du centre ancien", observe l'échevine de l'urbanisme et du commerce Stéphanie Scailquin.

Si le taux de non-conformité est de 45% tous types d’enseigne confondus dans le périmètre du centre ancien protégé, ce taux grimpe à 81% dans le périmètre d’application du Guide « Biens Mosans » ; il est de 60% sur le reste du territoire, c'est le constat de l'étude. "Ces défauts de conformité (configuration, dimensionnement, localisation, répétition, typologie) viennent soit d’une absence totale d’autorisation, soit du non-respect des autorisations délivrées; dès lors, puisque, par le biais de la présente procédure, la Ville marque son souhait de voir se normaliser les enseignes sur l’ensemble du territoire, le volet contrôle devrait utilement être renforcé", assure l'échevine.

L’étude préconise par exemple la conservation des enseignes patrimoniales ou l’application des recommandations du centre-ville à Jambes. La Ville devra se prononcer. Cette première phase a été présentée aux associations commerçantes et à l’asbl GAU gestion du centre-ville.